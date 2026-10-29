Cristiano Ronaldo aos seus 23 anos após conquistar a sua primeira "Bola de Ouro" - Reprodução/Instagram @Cristiano

Cristiano Ronaldo aos seus 23 anos após conquistar a sua primeira "Bola de Ouro"Reprodução/Instagram @Cristiano

Publicado 29/10/2026 16:34 | Atualizado 29/10/2026 16:40

O craque português Cristiano Ronaldo agradeceu seus fãs por meio das redes sociais após ter sido eleito como o melhor vencedor da história da premiação da Bola de Ouro por conta de sua temporada no ano de 2008, nesta última quarta-feira (28). A premiação foi criada pela revista "France Football", e o vencedor foi decidido por meio de uma votação popular.

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"O futebol é dos torcedores. Obrigado a todos os fãs ao redor do mundo, a Bola de Ouro de Todos os Tempos também é sua", disse o camisa 7 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, valorizando seus fãs e compartilhando o prêmio com os mesmos.

A revista decidiu escolher o nome "B.O.A.T", para a nova premiação simbólica, que significa: "Best Ballon D'Or of All Times", a tradução literal é "Melhor Bola de Ouro de Todos os Tempos". Mas acontece que esse nome não surgiu por acaso, a sigla também um trocadilho com o termo "GOAT", utilizado em países que tem o inglês como língua nativa para descrever o melhor jogador da história de alguma modalidade específica.

O que Cristiano fez em 2008?

Cristiano Ronaldo tinha apenas 23 anos e atuava pelo Manchester United, clube inglês, na temporada em que foi selecionado como a melhor que um jogador premiado com a Bola de Ouro teve. Coletivamente, ele conquistou quatro títulos, o Mundial de Clubes (2008), a Liga dos Campeões (2007-2008), o Campeonato Inglês (2007-2008) e a Supercopa Inglesa (2008).

Enquanto, individualmente, o jogador faturou oito prêmios: a própria Bola de Ouro de 2008, o prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa do mesmo ano, o Melhor Jogador do Mundo da FIFPro, Melhor Jogador de Clubes da Uefa e Melhor Atacante da Uefa Jogador do Ano, a Chuteira de Ouro europeia e a artilharia do Campeonato Inglês com 31 gols em 34 jogos, e por fim, a artilharia da Liga dos Campeões com oito gols em 11 jogos.

Os números deste ano foram os responsáveis por fazer o Cristiano Ronaldo superar o ano mágico de 2012, de seu grande rival, Lionel Messi, em que o argentino marcou 91 gols. Veja a lista completa abaixo:

1º - Cristiano Ronaldo 2008

2º - Lionel Messi 2012

3º - Cristiano Ronaldo 2017

4º - Lionel Messi 2023

5º - Cristiano Ronaldo 2016

6º - Lionel Messi 2014

7º - Lionel Messi 2015

8º - Cristiano Ronaldo 2013

9º - Lionel Messi 2011

10º - Lionel Messi 2009

11º - Lionel Messi 2019

12º - Lionel Messi 2021

13º - Ronaldo Nazário 2002

14º - Lionel Messi 2010

15º - Ronaldo Nazário 1997

16º - Kevin Keegan 1979

17º - Johan Cruyff 1974

18º - Michel Platini 1984

19º - Franz Beckenbauer 1976

20º - Marco van Basten 1988

21º - Johan Cruyff 1971

22º - Johan Cruyff 1973

23º - Franz Beckenbauer 1972

24º - Michel Platini 1985

25º - Marco van Basten 1989

26º - Alfredo Di Stéfano 1957

27º - Kevin Keegan 1978

28º - Marco van Basten 1992

29º - Michel Platini 1983

30º - Karl-Heinz Rummenigge 1981

31º - Alfredo Di Stéfano 1959

32º - Karl-Heinz Rummenigge 1980

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza