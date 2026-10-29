Gabriel Jesus vive bom momento na Espanha - AFP

Gabriel Jesus vive bom momento na EspanhaAFP

Publicado 29/10/2026 15:59

O atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, abordou sobre o interesse do Flamengo em sua contratação, sobre o seu momento no Barcelona e também a respeito de uma eventual volta ao Palmeiras, clube que o revelou para o futebol.

Em relação ao Rubro-Negro, o atacante afirmou que tem um grande respeito pelo clube, mas que ficou chateado com o título da Libertadores conquistado em cima do Palmeiras.

"Eu respeito o Flamengo. A instituição é gigantesca, vem ganhando diversos títulos com mérito. Fico triste porque ganhou do meu Palmeiras no ano passado, mas eu respeito muito", afirmou m entrevista à Band.

O atacante do Barcelona revelou que recebeu uma consulta do Flamengo, antes de deixar o Arsenal e mudar de ares no futebol europeu.

"Quiseram falar comigo, mas eu, com toda a educação, falei: 'Não, agradeço bastante, mas, assim como tem cria do Flamengo que vocês querem que volte, eu sou cria do Palmeiras'.", contou Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus afirmou que a negativa não foi um problema pessoal com o Flamengo, que ele respeita todos os clubes, mas seu desejo ao retornar para o futebol brasileiro é o de defender o Palmeiras.

"Cara, na verdade, eu já vi vários jogadores falando que nunca jogaria por tal clube e, no fim, o tempo mostrando (o contrário). Eu vou ser bastante sincero: eu sou Palmeiras, minha cabeça é Palmeiras, 100% Palmeiras numa possível volta", contou.

Gabriel Jesus, porém, afirmou que pretende continuar algum tempo no Barcelona. Ele foi contratado recentemente pelo clube espanhol, assinou contrato até junho de 2028, e tem o interesse de seguir mais tempo na equipe.

"Sou muito feliz no Barcelona, quero cumprir o contrato e, se Deus quiser, estender. Mas, numa volta ao Brasil é Palmeiras. Será Palmeiras", disse.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus foi destaque no título do Brasileiro de 2016. No ano seguinte se transferiu para o Manchester City. Depois em junho de 2022, o atacante mudou de clube na Inglaterra e acabou indo para o Arsenal em operação de cerca de 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na cotação da época). Na última janela de transferência, o brasileiro foi contratado pelo Barcelona por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

Pela seleção brasileira, Gabriel Jesus disputou duas Copas do Mundo em 2018, como titular, em em 2022, no banco de reservas. Na edição deste ano, ele ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti.