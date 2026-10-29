Ronaldo Fenômeno abordou futuro do Corinthians - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno abordou futuro do CorinthiansReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2026 17:14

O atacante Ronaldo Fenômeno, de 50 anos, analisou o atual momento do Corinthians , que vive uma luta contra o rebaixamento, depois de anos de problemas financeiros. Na opinião do pentacampeão, o Alvinegro necessita de uma transformação no futebol e a SAF poderia ser uma boa escolha.

“Tem que ser um projeto muito bacana e muito claro, transparente com todo mundo. Mas não acho que vá acontecer de jeito algum. Acho que a diretoria e a turma que está no Corinthians não querem essa possibilidade [de virar SAF] de jeito algum. Eles se acham autossuficientes para tirar o clube dessa situação e não vão conseguir. E a situação só vai piorar", disse em entrevista ao podcast "New Balls Please".

Ronaldo, que já foi acionista majoritário do Cruzeiro, admitiu que o Corinthians balança o seu coração e não negou a possibilidade de investir no clube, caso uma SAF seja aprovada no Timão.

"Adoraria poder voltar com tudo, com uma possibilidade do Corinthians, por exemplo. Eu acho que o Corinthians seria algo que mexeria um pouco comigo, me desafiaria a fazer. Não acho que vá acontecer tão cedo", contou.

Ronaldo defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011, sendo campeão Paulista e da Copa do Brasil. O Alvinegro foi o último clube da sua vitoriosa carreira.

"Mas é um clube incrível que eu aprendi a amar, a torcida incrível que eu aprendi a amar e sou louco de paixão pela torcida do Corinthians. Eu acho que o Corinthians seria um grande desafio, mas com a consciência de que não vai rolar", disse.

Atualmente, com apenas 33 pontos em 32 jogos, o Corinthians vive situação desesperadora no Brasileirão. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 60%. Os paulistas só têm menos possibilidade de jogar a Série B no ano que vem que a Chapecoense, que tem 99%, e que o Remo, que aparece com a mesma porcentagem, e estão virtualmente rebaixados para a Segundona.

Sob o comando do técnico Seedorf, o Corinthians irá enfrentar o Mirassol, nesta sexta-feira (30), em São Paulo, depois tem o clássico contra o Tricolor Paulista, no Morumbi, no próximo dia 4 (quarta-feira), e depois recebe o Botafogo, no próximo dia 18. Depois, sai para encarar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no próximo dia 22, recebe o Grêmio, no dia 29 de novembro, em duelo direto contra o Z-4, e encerra sua participação no Brasileiro contra o Remo, em Belém, no dia 2 de dezembro.