Ronaldo Fenômeno abordou futuro do CorinthiansReprodução / Instagram
Ronaldo avalia futuro do Corinthians e pede SAF: 'Situação só piora'
Ex-atacante, de 50 anos, afirmou que aceitaria participar de planejamento do futebol do clube paulista em caso de mudança de modelo
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Ancelotti defende renovação na Seleção e reforça confiança em Estêvão
Atacante perdeu espaço no Chelsea, da Inglaterra, sob o comando de Xabi Alonso, mas segue com respaldo do treinador italiano
Seleção brasileira chega a uma 'convocação' de nomes fora da Copa
Técnico Carlo Ancelotti amplia observações em últimos amistosos de 2026 e repete poucos jogadores que estiveram no Mundial
Hércules é o 4º volante com mais gols pelo Fluminense no século
Com altos e baixos na temporada de 2026, jogador retoma lado artilheiro e é decisivo para as duas últimas vitórias do Tricolor
Ordem da CBF impediu convocação de jogadores do Flamengo e Palmeiras
Decisão pela isonomia do Brasileirão não permitiu o treinador italiano de chamar jogadores dos times que disputam o título
Cristiano Ronaldo celebra conquista de melhor Bola de Ouro da história
Astro português foi eleito em votação popular feita pela revista 'France Football' e agradeceu aos torcedores pela vitória
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