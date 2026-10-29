Rodrigo Caetano é diretor de seleções - Mauro Pimentel / AFP

Rodrigo Caetano é diretor de seleçõesMauro Pimentel / AFP

Publicado 29/10/2026 16:35 | Atualizado 29/10/2026 17:19

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, em Singapura. A lista têm cinco novidades, mas não conta com nenhum jogador de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título do Brasileirão. A ordem foi da própria CBF, pela isonomia da competição.

A CBF definiu o critério de convocar apenas um jogador por clube do futebol brasileiro para não prejudicar as equipes na reta final do Brasileirão. Porém, Flamengo e Palmeiras não foram considerados. O técnico Carlo Ancelotti convocou seis jogadores que atuam no Brasil, e todos os clubes foram consultados. Entre eles, o volante Danilo, do Botafogo , o único representante do futebol carioca na lista.

"Debatemos muito para criar critérios para equilibrar. Diante disso, tivemos como critério convocar até um jogador de cada clube do futebol brasileiro, com exceção dos dois clubes postulantes ao título (Flamengo e Palmeiras). Deixando claro que todos os clubes que têm jogadores aqui foram contactados e concordaram com o critério", disse Rodrigo Caetano, diretor de seleções.

Os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram convocados são: o goleiro Pedro Morisco (Coritiba), os zagueiros Arthur Dias (Athletico-PR) e Jonathan Jesus (Cruzeiro), e os meias André Luiz (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos). Vale lembrar que o Brasileirão vai paralisar durante a próxima Data Fifa.

A seleção brasileira enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois encara Singapura, no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Na última Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália, duas vezes, e a Índia. No primeiro jogo, empatou com os australianos por 1 a 1 e, depois, venceu 4 a 2, antes de também golear os indianos por 4 a 0.