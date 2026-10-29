Allan é uma das novidades da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos - Rafael Ribeiro/CBF

Allan é uma das novidades da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para os próximos amistososRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/10/2026 17:05 | Atualizado 29/10/2026 17:06



lista de 26 convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, amplia as observações de Carlo Ancelotti. O técnico prometeu que usaria as últimas Datas Fifa de 2026 para dar oportunidade a novos nomes e chegou a 28 jogadores que não estiveram na Copa do Mundo e foram chamados nas duas últimas vezes.

"Temos que focar no que precisamos fazer, no que queremos, o projeto de renovação da equipe, de buscar uma nova geração. Esse é o momento ideal para fazer isso. Começamos na Data Fifa de outubro, estamos continuando nesta. Há jovens que podem estar no futuro da Seleção. Essa convocação está equilibrada, muito jovem, temos nove jogadores em idade olímpica e 15 que têm menos de 23 anos. Então, é uma seleção muito projetada no futuro", explicou o italiano.

Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Endrick (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid) são os únicos remanescentes do torneio que também marcaram presença nas convocações de setembro e de agora. Da espinha dorsal deste novo ciclo até 2030, Marquinhos foi o único não chamado novamente para os próximos amistosos.



Quem esteve em última lista e volta



Já dos que ficaram fora da Copa, Estêvão encabeça a lista dos jogadores que estão nas duas convocações e é o homem de confiança do técnico mesmo sem jogar no Chelsea. Além do atacante de 19 anos, Pedro Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Jair Cunha (Nottingham Forest), Vitor Reis (Manchester City), Andrey Santos (Manchester United) e Gabriel Bontempo (Santos) também estão de volta.

Assim como Vanderson (Monaco), que não foi convocado inicialmente, mas depois participou dos últimos amistosos porque Wesley (Roma) foi cortado com nova lesão, assim como aconteceu na Copa.



Um que poderia estar nesse grupo é João Pedro, que novamente se machuca no Chelsea e não pode ser utilizado, após ser preterido no Mundial e cortado na lista anterior também por causa de um problema físico.



As novidades na seleção brasileira

Por outro lado, Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Carlos Augusto (Inter de Milão) e João Gomes (Aston Villa) já foram convocados em algum momento no ciclo anterior e ganham uma nova chance na seleção brasileira. Há também os estreantes Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) e Allan (Manchester City).

Os jogadores que ficaram fora agora