Carlo Ancelotti testará novos jogadores nos amistosos com Japão e Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti testará novos jogadores nos amistosos com Japão e SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/10/2026 17:11

A última convocação da temporada conta com nomes de confiança de Ancelotti como Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vini Jr, mas teve cinco novidades: o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o volante André Luiz, do Corinthians, o meia Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do atacante Allan, do Manchester City, da Inglaterra.

"Este é o momento ideal para fazer testes e dar sequência ao projeto de renovação. Estamos pensando na evolução dos jovens que podem estar no futuro da Seleção. É uma convocação muito equilibrada, com nove jogadores com idade olímpica e 15 com menos de 23 anos. Todos os jogos são importantes, é claro que precisamos jogar bem e ganhar os jogos, mas temos que acompanhar a evolução dos jovens", disse.

Após o pior desempenho em Copas do Mundo desde 1990, a ordem na CBF é de reformular a Seleção. Portanto, o técnico Carlo Ancelotti deve realizar testes até o início das Eliminatórias, prevista para a Data Fifa de setembro de 2027. No próximo ano, a primeira janela de testes será em março. O treinador italiano já tem uma base, mas sabe que precisa encorpar o elenco e encontrar soluções com a nova geração.

"Cada um tem suas características. Para nós é importante conhecê-los de perto para ver se podem ser úteis para a seleção em geral", afirmou Ancelotti. "Obviamente que tem jogadores que não precisamos testar, como Alisson. É o melhor goleiro, quando for chegar a Copa América, ele será chamado. Assim como todos os outros. Agora é o momento de renovar e potencializar os jovens atletas brasileiros", completou.

Ancelotti reforça confiança em Estêvão

Um dos destaques da seleção brasileira no início da era Carlo Ancelotti, o atacante Estêvão vive um período incômodo no Chelsea, da Inglaterra. Após conquistar espaço com boas atuações na última temporada, o jogador perdeu espaço com o novo treinador. Desde a chegada de Xabi Alonso, ele foi titular apenas em duas partidas. Apesar disso, o treinador reforçou a confiança e lamentou a situação.

"O que esperamos dele (Estêvão) é que possa mostra todas as qualidades que tem. O que vamos fazer com ele é muito claro. Vamos acompanhar, mesmo se ele não jogar nenhum minuto no Chelsea. Até o dia em que pensarmos que ele é útil para a Seleção, vamos acompanhar e dar a possibilidade de fazer sua progressão normal, como tem que ser com um jovem de 19 anos como ele", afirmou.

Na temporada 2026/27, Estêvão foi titular apenas em dois jogos da Copa da Liga Inglesa, competição em que os jogadores com menos minutos costumam ganhar mais espaço. No Campeonato Inglês, jogou seis jogos, todos iniciando no banco de reservas. Em cinco deles, entrou após os 35 minutos do segundo tempo. Vale lembrar que Xabi Alonso teve problema com Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid, em 2025/26.

A seleção brasileira enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois encara Singapura, no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Na última Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália, duas vezes, e a Índia. No primeiro jogo, empatou com os australianos por 1 a 1 e, depois, venceu 4 a 2, antes de também golear os indianos por 4 a 0.