Allan foi importante na vitória do City sobre o Norwich - Foto por Oli Scarff / AFP

Allan foi importante na vitória do City sobre o NorwichFoto por Oli Scarff / AFP

Publicado 29/10/2026 17:58



O atacante Allan comemorou a primeira convocação para a seleção brasileira nesta quinta-feira (29) . Atualmente no Manchester City, o ex-jogador do Palmeiras está entre os 26 nomes escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para novembro. Em entrevista ao "ge", o jovem destacou a importância de alcançar o objetivo de defender o Brasil e afirmou que pretende aproveitar a oportunidade para conquistar espaço no grupo.

"Eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo. Acredito que é um sonho para todo moleque que cresce assistindo e no meio do futebol. É um sonho estar na Seleção Brasileira", afirmou.

O jogador também recordou a importância da convocação para sua trajetória profissional. Agora, ele espera corresponder à confiança da comissão técnica e mostrar seu futebol com a camisa da equipe nacional.

"Espero chegar lá e conseguir entregar o meu melhor e, se Deus quiser, me manter", completou.

Atacante vive nova fase na Inglaterra

A convocação ocorre poucos meses depois da saída do Palmeiras rumo ao Manchester City. O clube inglês anunciou a contratação do brasileiro em agosto, com vínculo de cinco anos. A negociação foi fechada por 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões na cotação divulgada à época, sendo 37,5 milhões de euros fixos e outros 2,5 milhões em bônus.

O valor colocou a transferência entre as maiores vendas da história do clube paulista. O negócio ficou atrás apenas das negociações de Estêvão, contratado pelo Chelsea por 61,5 milhões de euros, e Endrick, que se transferiu para o Real Madrid por 60 milhões de euros.



A adaptação ao futebol inglês também teve um momento marcante. Em 11 de outubro, o brasileiro estreou pelo Manchester City com gol e assistência na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich, pela Copa da Liga Inglesa. A atuação representou uma primeira participação de destaque pela equipe e antecedeu a convocação para a Seleção.

Ultimas exibições da Seleção em 2026

Os amistosos contra Japão e Singapura serão os últimos compromissos da seleção brasileira em 2026. As duas partidas estão previstas para o Estádio Nacional de Singapura, na Ásia. O primeiro confronto será contra os japoneses, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará os anfitriões, às 7h (de Brasília).

O ex-palmeirense está entre os estreantes chamados por Ancelotti nesta convocação. Além dele, o treinador selecionou o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o meio-campista André Luiz, do Corinthians, e os jogadores Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

A presença de novos nomes amplia as opções da comissão técnica para os próximos compromissos internacionais. Para o atacante, os jogos de novembro representam a primeira oportunidade de integrar o grupo principal e mostrar seu futebol em nível internacional.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza