Cristiano Ronaldo marca três e chego ao seu 985° gol marcado - FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo marca três e chego ao seu 985° gol marcadoFAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 29/10/2026 18:28

Cristiano Ronaldo deu um passo gigantesco para alcançar os mil gols na carreira, ficando apenas a 15 de concretizar a proeza. Em duelo com o Al-Kholood, nesta quinta-feira (29), o astro anotou um hat-trick em intervalo de apenas 15 minutos após os rivais buscarem o 2 a 2 e foi vital para o triunfo do Al-Nassr por 5 a 3 pelo Campeonato Saudita. Em dia inspirado,deu um passo gigantesco para alcançar os mil gols na carreira, ficando apenas a 15 de concretizar a proeza. Em duelo com o Al-Kholood, nesta quinta-feira (29), o astro anotou um hat-trick em intervalo de apenas 15 minutos após os rivais buscarem o 2 a 2 e foi vital para o triunfo do Al-Nassr por 5 a 3 pelo Campeonato Saudita.

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Os visitantes queriam atrapalhar os planos do astro português e se colocaram na frente do placar com Domingues. Mas João Félix tinha planos diferentes e iniciou sua tarde de assistências servindo o brasileiro Ângelo, que empatou, e o senegalês Sadio Mané, autor do gol da virada.

Mesmo jogando em casa, o Al-Nassr sofria com a coragem do Al-Kholood e viu Domingues servir Essomba para levar a igualdade por 2 a 2 ao intervalo. O descanso serviu para Cristiano Ronaldo repor as energias e voltar com tudo.

O 983º gol da carreira de Cristiano Ronaldo veio aos 21 minutos. Em bela trama pela esquerda, João Félix apenas rolou para a área, onde o astro precisou apenas escorar às redes vazias.

Seis minutos mais tarde e lá estava a parceria portuguesa mais uma vez em festa. A quarta assistência de João Félix na partida foi em grande estilo. O jogador driblou o zagueiro duas vezes, desta vez pela direita, e cruzou para o camisa 7 subir muito mais alto que a marcação e ampliar para 4 a 2. Desta vez celebrou com o famoso "siu" na bandeirinha e ainda ergueu os braços, mostrando enorme alegria.

O terceiro da estrela e o 985º da carreira veio logo depois e, desta vez, com passe preciso de Sadio Mané. O atacante saiu cara a cara, mas acabou perdendo ângulo ao tentar driblar o goleiro. A alternativa foi cruzar para Cristiano Ronaldo bater de primeira, de pé direito. Domingues, de pênalti, ainda descontou, mas a festa já era do camisa 7 do Al-Nassr.

Situação atual da temporada

Cristiano Ronaldo tem oito gols marcados em 12 jogos na temporada atual, sendo o principal protagonista do Al-Nassr ao lado de João Félix e Sádio Mané na disputa pelo Campeonato Saudita. No momento atual, sua equipe está ocupando a segunda colocação com 28 pontos, a mesma quantidade do líder Al-Qadsiah, mas contando com uma partida a menos.

Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Nassr está no 9° lugar, uma posição abaixo da zona de classificação para o mata-mata, com três pontos e uma partida a menos.