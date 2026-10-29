Integrantes da Força Jovem entram em confronto no Parque União - Reprodução / Redes Sociais

Integrantes da Força Jovem entram em confronto no Parque UniãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/10/2026 19:19 | Atualizado 29/10/2026 19:48

Torcedores do Vasco se envolveram, na tarde desta quinta-feira (29), em um confronto no Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Um vídeo mostra integrantes da Força Jovem, que portavam pedaços de madeira, sendo expulsos da comunidade a tiros por traficantes. A confusão aconteceu pouco antes do clássico entre o Cruz-Maltino e o Flamengo, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, um homem foi baleado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a caminho do estádio

Torcedores de organizada do Vasco se envolvem em confronto no Parque União Crédito: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/RJje9wxwDO — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2026

Segundo informações apuradas com moradores da região, integrantes da principal organizada do clube de São Januário apareceram na entrada da comunidade portando pedaços de madeira, alguns deles com os rostos cobertos. Os torcedores estariam em busca de embate com membros de conjunto do Flamengo, que estariam saindo da região em direção ao Nilton Santos.

Porém, de acordo com os relatos, quando tentaram avançar, os integrantes foram recebidos com tiros de fuzil, que teriam sido disparados por criminosos do Parque União. Com isso, os membros da Força Jovem rapidamente correram e recuaram em direção à Avenida Brasil. Outra gravação os mostrou atravessando a via para o sentido oposto, em tentativa de escapar do confronto.

Ainda segundo a apuração, a maioria dos integrantes da torcida não aparentaram possuir armas de fogo, com exceção de um deles, que portava objeto considerado suspeito. Ainda não há informações sobre baleados e feridos no confronto.

Integrante de organizada do Vasco porta objeto suspeito Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou, em contato com O DIA, que, até o momento, não houve registro de boletim de ocorrência sobre o caso na delegacia da área.

A reportagem tenta contato com o Vasco para um posicionamento sobre a confusão. O DIA também tenta localizar representantes da Força Jovem. O espaço segue aberto para manifestações.

Homem foi baleado a caminho do Nilton Santos

Um homem foi baleado no pescoço durante ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta (29). A vítima, identificada como Leonardo Ribeiro da Silva, de 42 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Moacyr do Carmo. Ele estaria indo ao Nilton Santos com grupo de amigos para assistir ao clássico.

Segundo o relato de uma testemunha à polícia Leonardo e um grupo de amigos estavam em um táxi e pararam próximo à garagem para aguardar outro colega, que seguiria com eles até o estádio. Após cerca de cinco minutos no local, aproximadamente sete homens se aproximaram e atiraram contra o grupo.

Os autores do ataque aparentavam ser integrantes de uma torcida organizada do Vasco. A testemunha relatou que o grupo tentou demonstrar que não pertencia a uma torcida rival, mas não foi ouvido. O motorista do táxi vestia uma calça relacionada ao Flamengo, o que pode ter motivado abordagem agressiva.