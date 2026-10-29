João Fonseca não vai mais participar de nenhuma competição ATP até o fim de 2027 - Pascal Ratthé

João Fonseca não vai mais participar de nenhuma competição ATP até o fim de 2027Pascal Ratthé

Publicado 29/10/2026 19:52

Principal nome do Brasil no tênis, João Fonseca vai ter a oportunidade de jogar contra Roger Federer. O tenista carioca, de 20 anos, enfrentará o ex-jogador suíço em uma partida de exibição promovida pela empresa "On Clubhouse Nights", em dezembro, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o brasileiro aparece conversando no celular com o seu ídolo.

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"E aí, Roger! É verdade? Você vem para o Brasil?", perguntou Fonseca. "Ei, João! Bom, o segredo foi revelado. Finalmente vou voltar para o Brasil depois de todos esses anos que se passaram. Em dezembro, a gente se encontra no Clubhouse Nights, em São Paulo. Te vejo na quadra, meu amigo!", respondeu Federer. "Vamos nessa", finalizou o brasileiro.

Hoje, Federer está com 45 anos de idade. O astro se aposentou em 2022, após participar da Laver Cup de duplas, ao lado de Rafael Nadal. No fim, a dupla acabou sendo derrotada por dois sets a um, de virada, pelos americanos Frances Tiafoe e Jack Sock.

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Contudo, a última vez que ele entrou em quadra foi para jogar uma partida de exibição no Masters de Xangai, em 2026. O jogo foi bem descontraído e, por conta dessa aparição, boa parte dos torcedores acreditou que Federer poderia retornar às quadras. Mas isso não aconteceu.

Situação de João Fonseca

Atualmente, o tenista brasileiro João Fonseca se encontra na 40ª posição no ranking da ATP e confirmou que não entrará mais em quadra para jogar partidas oficiais neste ano, visando se recuperar completamente de uma lesão que sofreu no abdômen durante o Masters 1000. E, mesmo com a lesão, ele ainda optou por participar da Copa Davis, jogando no sacrifício.

Mesmo assim, ele vai participar deste evento com seu ídolo pessoal, Roger Federer, e, uma semana depois, fará outra partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, que, no momento, ocupa a terceira posição entre os tenistas. O jogo será no dia 12 de dezembro, também em São Paulo, e representa o início da pré-temporada do brasileiro.

João Fonseca já jogou duas partidas contra Alcaraz, sendo apenas uma pelo circuito oficial, mas, nas duas oportunidades, saiu derrotado. Dentro de sua própria casa, o brasileiro espera alcançar seu primeiro triunfo sobre o adversário.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza