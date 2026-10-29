João Fonseca não vai mais participar de nenhuma competição ATP até o fim de 2027Pascal Ratthé
João Fonseca enfrentará Roger Federer no Brasil em dezembro
Considerado um dos maiores da história, tenista suíço não vem ao país desde 2012, quando disputou três partidas de exibição
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Fluminense conquista milésima vitória no Maracanã
Tricolor encerrou sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão após vencer o Internacional por 2 a 1, de virada
Tévez confirma Messi e tenta levar Cristiano Ronaldo a despedida
Argentino fará jogo festivo em 20 de dezembro, em La Bombonera, e ainda aguarda resposta do português para a partida de homenagem
Torcedores de organizada do Vasco se envolvem em confronto na Maré
Integrantes da Força Jovem viveram cenas de tensão no Complexo da Maré, horas antes de o Cruz-Maltino enfrentar o Flamengo, no Engenhão
Danilo é convocado pela seleção brasileira e pode desfalcar o Botafogo
Volante foi chamado para dois amistosos em Singapura e tem chance de ficar fora do duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão
Fora da lista de Ancelotti, João Pedro deve ficar sem atuar por um mês
Atacante, de 25 anos, sofreu lesão na coxa e novamente não poderá fazer parte do grupo da seleção brasileira em amistosos
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