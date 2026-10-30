Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de Milão - Piero Cruciatti / AFP

Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de MilãoPiero Cruciatti / AFP

Publicado 30/10/2026 09:00

Uma das grandes joias do Botafogo nos últimos anos, Luís Henrique sonha em fazer história com a Inter de Milão, da Itália. O atacante, de 24 anos, almeja conquistar o título da Liga dos Campeões, troféu que o clube italiano não conquista desde a temporada 2009/10. A possibilidade de vencer a principal competição de clubes do futebol europeu também pode torná-lo o primeiro jogador paraibano a conseguir o feito.

Natural de João Pessoa, Luís Henrique construiu seu caminho no futebol brasileiro antes de atravessar o oceano para atuar na Europa. Depois de passagens pelo Botafogo e pelo Olympique de Marseille, o jogador chegou à Inter de Milão em 2025 e passou a integrar um dos elencos mais tradicionais do continente. Agora, a disputa pela Liga dos Campeões representa a possibilidade de alcançar um feito inédito para a Paraíba.

"Seria uma conquista muito especial para mim, para minha família e para todos que acompanharam minha trajetória desde o início. Representar a Paraíba em uma competição desse tamanho já é motivo de orgulho. Poder conquistar a Liga dos Campeões e entrar para a história do meu estado seria algo inesquecível", disse o atacante Luís Henrique.

A oportunidade ganha ainda mais relevância pelo retrospecto recente do atacante na equipe italiana. Em sua trajetória pela Inter de Milão, Luís Henrique soma 52 jogos, com 35 vitórias, nove empates e oito derrotas, números que representam 75,9% de aproveitamento. Além disso, participou das conquistas do Campeonato Italiano e da Copa da Itália na temporada 2025/26, ampliando seu currículo no futebol europeu.

Nesta edição da Liga dos Campeões, Luís Henrique não é o único paraibano com a possibilidade de alcançar o título. O atacante Matheus Cunha, do Manchester United, da Inglaterra, e também natural da Paraíba, disputa a competição e divide a chance de colocar o estado no topo do futebol europeu. Assim como a Inter de Milão, o clube inglês soma uma vitória e duas derrotas em três jogos no torneio.

Para Luís Henrique, uma eventual conquista teria um significado que ultrapassaria as quatro linhas. Além de representar o auge de uma temporada europeia e alcançar a sua maior conquista da carreira, o título da Liga dos Campeões poderia abrir um capítulo inédito na história esportiva da Paraíba, levando o nome de João Pessoa a uma das maiores vitrines do futebol mundial.