Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de MilãoPiero Cruciatti / AFP
Cria do Botafogo, Luis Henrique sonha com título da Liga dos Campeões
Atacante brasileiro da Inter de Milão pode conquistar a competição e se tornar o primeiro jogador paraibano a levantar o troféu
Leclerc é o melhor no segundo treino livre do GP do México
Brasileiro Gabriel Bortoleto perdeu quase toda a atividade por causa de um problema no carro da Audi e terminou no último lugar
Vitor Roque pode ser escalado de titular contra o Vasco
Jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo, voltou a campo na última quarta-feira (28) e deve ficar à disposição para começar jogando
Xabi Alonso reforça confiança em Estêvão: 'Ótimo jogador'
Técnico do Chelsea afirmou que jogador ainda está em adaptação após lesão sofrida no início do ano e deseja dar mais chances a ele
Sérgio Maurício é condenado por ataque transfóbico contra Erika Hilton
A Justiça de São Paulo também determinou que o comunicador deverá fazer uma retratação pública nas redes sociais
Dibu Martínez revela bastidores da lesão que quase o tirou da Copa
Goleiro da seleção argentina fraturou o dedo no aquecimento da final da Liga Europa, pelo Aston Villa, e detalhou drama antes do Mundial
Botafogo pode ter desfalque contra Atlético-MG por cláusula contratual
Júnior Santos pertence ao clube mineiro, mas está emprestado ao Glorioso até o fim da temporada; no primeiro turno, ele não atuou
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.