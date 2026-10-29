A dois dias de se enfrentarem pelo Campeonato Italiano, os rivais Milan e Inter de Milão apresentaram o projeto de seu novo estádio nesta quinta-feira (29). Apesar da união na gestão do estádio, o 'Rossoneri' o chama de San Siro, enquanto o 'Nerazzurri' se refere a ele como Giuseppe Meazza
O desenho prioriza a ideia de proporcionar aos torcedores a sensação de estarem mais próximos do campo, com arquibancadas especialmente inclinadas nos setores atrás dos gols, a 37 graus, destacou David Manica, especialista em construção de estádios que trabalhou neste projeto ao lado de Foster.
Milan e Inter desembolsaram 197 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual) para adquirir o estádio atual e as áreas adjacentes de estacionamento de veículos, onde planejam erguer sua nova casa compartilhada.
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