Estádio San Siro, ou Giuseppe Meazza, dividido entre Milan e Inter - Piero Cruciatti / AFP

Estádio San Siro, ou Giuseppe Meazza, dividido entre Milan e InterPiero Cruciatti / AFP

Publicado 29/10/2026 21:15

A dois dias de se enfrentarem pelo Campeonato Italiano, os rivais Milan Inter de Milão apresentaram o projeto de seu novo estádio nesta quinta-feira (29). Apesar da união na gestão do estádio, o 'Rossoneri' o chama de San Siro, enquanto o 'Nerazzurri' se refere a ele como Giuseppe Meazza

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O novo palco, que contará com grandes arcos de concreto sob um teto branco, terá a difícil missão de substituir no coração dos torcedores o histórico San Siro a partir da temporada 2031/2032. O novo palco, que contará com grandes arcos de concreto sob um teto branco, terá a difícil missão de substituir no coração dos torcedores o histórico San Siro a partir da temporada 2031/2032.

"É mais baixo no meio e mais alto nas bordas", ressaltou o arquiteto britânico Norman Foster em entrevista coletiva em Milão.

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O desenho prioriza a ideia de proporcionar aos torcedores a sensação de estarem mais próximos do campo, com arquibancadas especialmente inclinadas nos setores atrás dos gols, a 37 graus, destacou David Manica, especialista em construção de estádios que trabalhou neste projeto ao lado de Foster.

O desenho prioriza a ideia de proporcionar aos torcedores a sensação de estarem mais próximos do campo, com arquibancadas especialmente inclinadas nos setores atrás dos gols, a 37 graus, destacou David Manica, especialista em construção de estádios que trabalhou neste projeto ao lado de Foster.

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Patrocinado pela gigante italiana de seguros Generali, os detalhes do novo estádio foram apresentados nesta quinta-feira no Castelo dos Sforza, outro símbolo da capital lombarda.

Patrocinado pela gigante italiana de seguros Generali, os detalhes do novo estádio foram apresentados nesta quinta-feira no Castelo dos Sforza, outro símbolo da capital lombarda.

A acústica também foi levada em consideração, e a cobertura superior ficará acima de toda a área das arquibancadas, deixando apenas o gramado a descoberto.

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Além de jogos de futebol, o futuro Generali Stadium poderá receber eventos de futebol americano, rúgbi e shows musicais, ressaltou Manica. Além de jogos de futebol, o futuro Generali Stadium poderá receber eventos de futebol americano, rúgbi e shows musicais, ressaltou Manica.

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Milan e Inter desembolsaram 197 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual) para adquirir o estádio atual e as áreas adjacentes de estacionamento de veículos, onde planejam erguer sua nova casa compartilhada.

Milan e Inter desembolsaram 197 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual) para adquirir o estádio atual e as áreas adjacentes de estacionamento de veículos, onde planejam erguer sua nova casa compartilhada.

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O projeto do novo San Siro, que terá capacidade para 71.500 espectadores em vez dos 75.000 atuais, custará aos dois clubes 1,2 bilhão de euros (R$ 7,1 bilhões).

O projeto do novo San Siro, que terá capacidade para 71.500 espectadores em vez dos 75.000 atuais, custará aos dois clubes 1,2 bilhão de euros (R$ 7,1 bilhões).

As obras devem começar em 2028.

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Norman Foster e David Manica já trabalharam juntos no projeto do estádio de Wembley, em Londres.

Norman Foster e David Manica já trabalharam juntos no projeto do estádio de Wembley, em Londres.

O atual San Siro é um dos estádios europeus mais emblemáticos. Inaugurado em 1926, passou por várias reformas e é frequentemente comparado a uma catedral de concreto.