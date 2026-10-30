Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipadaRonaldo Schemidt / AFP
Para assegurar a primeira conquista da sua carreira, Antonelli necessita apenas terminar entre os nove primeiros colocados. O piloto da Mercedes se encontra na primeira posição, com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o britânico George Russell, seu companheiro de equipe.
Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos. No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito).
Kimi Antonelli vem de um triunfo no GP do Texas, nos Estados Unidos, onde acabou mais de 13 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio em terceiro lugar.
Caso o título de Kimi seja concretizado no México, ele se tornará o piloto mais jovem a vencer a principal categoria do automobilismo, aos 20 anos de idade. Ele quebrará o recorde de Sebastian Vettel, que, em 2010, foi campeão com a Red Bull aos 23 anos.
O Top-10 da Fórmula 1 em 2026
2. George Russell (Mercedes) - 242 pontos
3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 241 pontos
4. Max Verstappen (Red Bull) - 236 pontos
5. Charles Leclerc (Ferrari) - 233 pontos
6. Lando Norris (McLaren) - 211 pontos
7. Oscar Piastri (McLaren) - 144 pontos
8. Isack Hadjar (Red Bull) - 105 pontos
9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 77 pontos
10. Pierre Gasly (Alpine) - 42 pontos
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