Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipada - Ronaldo Schemidt / AFP

Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipadaRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 30/10/2026 11:51

O GP do México da Fórmula 1 será a 19ª etapa da categoria nesta temporada e acontece a partir desta sexta-feira (30), às 15h30 (de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez. Kimi Antonelli, líder absoluto da competição, pode confirmar o título de maneira antecipada já em solo mexicano.

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Para assegurar a primeira conquista da sua carreira, Antonelli necessita apenas terminar entre os nove primeiros colocados. O piloto da Mercedes se encontra na primeira posição, com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o britânico George Russell, seu companheiro de equipe. Para assegurar a primeira conquista da sua carreira, Antonelli necessita apenas terminar entre os nove primeiros colocados. O piloto da Mercedes se encontra na primeira posição, com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o britânico George Russell, seu companheiro de equipe.

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Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos. No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos. No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

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Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito). Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito).

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Kimi Antonelli vem de um triunfo no GP do Texas, nos Estados Unidos, onde acabou mais de 13 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio em terceiro lugar. Kimi Antonelli vem de um triunfo no GP do Texas, nos Estados Unidos, onde acabou mais de 13 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio em terceiro lugar.

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Caso o título de Kimi seja concretizado no México, ele se tornará o piloto mais jovem a vencer a principal categoria do automobilismo, aos 20 anos de idade. Ele quebrará o recorde de Sebastian Vettel, que, em 2010, foi campeão com a Red Bull aos 23 anos. Caso o título de Kimi seja concretizado no México, ele se tornará o piloto mais jovem a vencer a principal categoria do automobilismo, aos 20 anos de idade. Ele quebrará o recorde de Sebastian Vettel, que, em 2010, foi campeão com a Red Bull aos 23 anos.

O Top-10 da Fórmula 1 em 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 365 pontos

2. George Russell (Mercedes) - 242 pontos

3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 241 pontos

4. Max Verstappen (Red Bull) - 236 pontos

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 233 pontos

6. Lando Norris (McLaren) - 211 pontos

7. Oscar Piastri (McLaren) - 144 pontos

8. Isack Hadjar (Red Bull) - 105 pontos

9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 77 pontos

10. Pierre Gasly (Alpine) - 42 pontos