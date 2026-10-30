Raphinha foi desfalque do Barcelona após última Data Fifa com a seleção brasileira - Reprodução/Barcelona

Raphinha foi desfalque do Barcelona após última Data Fifa com a seleção brasileiraReprodução/Barcelona

Publicado 30/10/2026 13:09

Hansi Flick não escondeu o incômodo com a situação. A presença de Raphinha na convocação da seleção brasileira para os amistosos de novembro acendeu um alerta no Barcelona. O atacante terá de viajar até Singapura para enfrentar Japão e a equipe anfitriã, nos dias 14 e 17, e

O técnico alemão teme que as viagens de ida e volta e as partidas comprometam a condição física de um dos principais jogadores do elenco, com 15 gols e três assistências em 11 partidas. Já houve, inclusive, uma conversa com o diretor esportivo do clube catalão, Deco para buscar diminuir o prejuízo e evitar uma lesão muscular.

"Para nós, Raphinha é um jogador muito importante e, depois da Data Fifa, também chegou lesionado. É claro que, para nós, essa não é a melhor situação. Mas as coisas são assim e não podemos fazer nada a respeito", disse Flick antes do confronto com o Alavés, no sábado (31), pelo Campeonato Espanhol.



O histórico recente ajuda a explicar a cautela. Afinal, na última Data Fifa, Raphinha sofreu um edema na coxa direita no segundo amistoso contra a Austrália. Por causa do problema, foi cortado contra a Índia e ainda perdeu dois jogos pelo Barcelona, contra Getafe (Campeonato Espanhol) e Galatasaray (Liga dos Campeões).



E na temporada passada, o brasileiro ficou fora de 26 partidas por problemas musculares na coxa direita, considerando os compromissos pelo clube e pela Seleção.

Raphinha terá controle de minutos no Barcelona



Apesar da insatisfação com a logística da viagem, Flick reconhece a importância de jogar pelo país. Mas também vê como um problema para o seu planejamento, tanto que fez um pedido a Carlo Ancelotti para administrar a carga de trabalho do atacante nos treinos e jogos.



"Raphinha é capitão, mas também é brasileiro e, quando a seleção o convoca, ele está lá. Todo mundo quer ajudar a Seleção. Se pudéssemos administrar um pouco melhor seus minutos de jogo, eu ficaria feliz. Sabemos que não é o ideal que ele tenha de ir e voltar de Singapura. Mas isso não está nas minhas mãos", afirmou o treinador do Barcelona.



O que disse Ancelotti sobre relação com os clubes



Carlo Ancelotti, por sua vez, afirmou em coletiva na quinta-feira (29) que a sua comissão técnica mantém diálogo com os clubes dos jogadores convocados.



"Temos uma boa relação, compartilhamos informações e temos a comunicação com jogadores. A relação é boa e não temos pedidos particulares, até porque não precisamos", disse.