Momento em que Giuliano Simeone recebe o cartão amarelo no duelo entre Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña - Oscar del Pozo / AFP

Momento em que Giuliano Simeone recebe o cartão amarelo no duelo entre Atlético de Madrid e Deportivo La CoruñaOscar del Pozo / AFP

Publicado 30/10/2026 13:56

Os árbitros do Campeonato Espanhol vão passar a dar entrevista depois dos jogos a partir da 11ª rodada, que acontecerá neste fim de semana. A iniciativa faz parte de um acordo entre a LaLiga, a Federação Espanhola de Futebol e o sindicato dos árbitros (AESAF).

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A ideia é ampliar a transparência, proteger a imagem dos profissionais e melhorar a qualidade das transmissões de televisão. No entanto, o acesso será limitado. Cada emissora detentora dos direitos da competição (DAZN e Movistar+) poderá conversar com um juiz por rodada após o apito final. A ideia é ampliar a transparência, proteger a imagem dos profissionais e melhorar a qualidade das transmissões de televisão. No entanto, o acesso será limitado. Cada emissora detentora dos direitos da competição (DAZN e Movistar+) poderá conversar com um juiz por rodada após o apito final.

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A novidade também está ligada a um bônus audiovisual de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), que será dividido entre os árbitros. Atualmente, eles já precisam dar entrevista antes das partidas, na primeira e na segunda divisão. Agora, também falarão na sequência dos confrontos. A novidade também está ligada a um bônus audiovisual de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), que será dividido entre os árbitros. Atualmente, eles já precisam dar entrevista antes das partidas, na primeira e na segunda divisão. Agora, também falarão na sequência dos confrontos.

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A estreia acontecerá no clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, no próximo domingo (1º), às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés. A estreia acontecerá no clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, no próximo domingo (1º), às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés.

Como está o Campeonato Espanhol

Neste momento, o Barcelona é o líder isolado do Campeonato Espanhol, com 27 pontos. Quem vem logo atrás é o Atlético de Madrid, que tem 25. O Real Madrid está em terceiro, com 24. Já na zona de rebaixamento aparecem Espanyol (8), Valencia (6) e Málaga (5).

Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol



. Villarreal x Espanyol, sexta-feira (30), às 17h (de Brasília)

. Levante x Atlético de Madrid, sábado (31), às 10h (de Brasília)

. Rayo Vallecano x Celta, sábado (31), às 12h15 (de Brasília)

. Real Betis x Málaga, sábado (31), às 14h30 (de Brasília)

. Barcelona x Alavés, sábado (31), às 17h (de Brasília)

. Getafe x Sevilla, domingo (1º), às 10h (de Brasília)

. Racing Club x Real Madrid, domingo (1º), às 12h15 (de Brasília)

. Elche x Valencia, domingo (1º), às 14h30 (de Brasília)

. Athletic Bilbao x Real Sociedad, domingo (1º), às 17h (de Brasília)

. Deportivo x Osasuna, segunda-feira (2), às 17h (de Brasília)