Momento em que Giuliano Simeone recebe o cartão amarelo no duelo entre Atlético de Madrid e Deportivo La CoruñaOscar del Pozo / AFP
A ideia é ampliar a transparência, proteger a imagem dos profissionais e melhorar a qualidade das transmissões de televisão. No entanto, o acesso será limitado. Cada emissora detentora dos direitos da competição (DAZN e Movistar+) poderá conversar com um juiz por rodada após o apito final.
A novidade também está ligada a um bônus audiovisual de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), que será dividido entre os árbitros. Atualmente, eles já precisam dar entrevista antes das partidas, na primeira e na segunda divisão. Agora, também falarão na sequência dos confrontos.
A estreia acontecerá no clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, no próximo domingo (1º), às 17h (de Brasília), no Estádio San Mamés.
Como está o Campeonato Espanhol
Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol
. Levante x Atlético de Madrid, sábado (31), às 10h (de Brasília)
. Rayo Vallecano x Celta, sábado (31), às 12h15 (de Brasília)
. Real Betis x Málaga, sábado (31), às 14h30 (de Brasília)
. Barcelona x Alavés, sábado (31), às 17h (de Brasília)
. Getafe x Sevilla, domingo (1º), às 10h (de Brasília)
. Racing Club x Real Madrid, domingo (1º), às 12h15 (de Brasília)
. Elche x Valencia, domingo (1º), às 14h30 (de Brasília)
. Athletic Bilbao x Real Sociedad, domingo (1º), às 17h (de Brasília)
. Deportivo x Osasuna, segunda-feira (2), às 17h (de Brasília)
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