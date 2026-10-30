Vasco poderá utilizar Maracanã em semifinal da Copa do BrasilDivulgação / Vasco
Consórcio oferece Maracanã para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras, no Rio, no próximo dia 8, e tem São Januário como estádio estipulado para receber a partida
Leclerc é o melhor no segundo treino livre do GP do México
Brasileiro Gabriel Bortoleto perdeu quase toda a atividade por causa de um problema no carro da Audi e terminou no último lugar
Vitor Roque pode ser escalado de titular contra o Vasco
Jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo, voltou a campo na última quarta-feira (28) e deve ficar à disposição para começar jogando
Xabi Alonso reforça confiança em Estêvão: 'Ótimo jogador'
Técnico do Chelsea afirmou que jogador ainda está em adaptação após lesão sofrida no início do ano e deseja dar mais chances a ele
Sérgio Maurício é condenado por ataque transfóbico contra Erika Hilton
A Justiça de São Paulo também determinou que o comunicador deverá fazer uma retratação pública nas redes sociais
Dibu Martínez revela bastidores da lesão que quase o tirou da Copa
Goleiro da seleção argentina fraturou o dedo no aquecimento da final da Liga Europa, pelo Aston Villa, e detalhou drama antes do Mundial
Botafogo pode ter desfalque contra Atlético-MG por cláusula contratual
Júnior Santos pertence ao clube mineiro, mas está emprestado ao Glorioso até o fim da temporada; no primeiro turno, ele não atuou
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