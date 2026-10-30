Em 2026/27, Estêvão entrou em campo oito vezes pelo Chelsea, sem participações em gols - AFP

Em 2026/27, Estêvão entrou em campo oito vezes pelo Chelsea, sem participações em golsAFP

Publicado 30/10/2026 15:03

De jogador sensação do futebol brasileiro a coadjuvante no banco de reservas do Chelsea . Esse é o caminho que o habilidoso atacante Estêvão vem trilhando no futebol inglês sob o comando do treinador Xabi Alonso. Com pouco mais de 17% de participação nos jogos da equipe nesta temporada, a imprensa inglesa já repercute a falta de oportunidades e trata o atleta de 19 anos como um "jogador esquecido" na equipe azul.

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Os questionamentos surgem principalmente pela campanha do Chelsea neste início de Premier League. Com 13 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação enquanto Manchester City e Arsenal dividem o topo da tabela com 21. No recente confronto com o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, a torcida gritou o nome do brasileiro, mas não conseguiu convencer Xabi Alonso a colocá-lo em campo mesmo com as ausências de João Pedro e Cole Palmer. Os questionamentos surgem principalmente pela campanha do Chelsea neste início de Premier League. Com 13 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação enquanto Manchester City e Arsenal dividem o topo da tabela com 21. No recente confronto com o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, a torcida gritou o nome do brasileiro, mas não conseguiu convencer Xabi Alonso a colocá-lo em campo mesmo com as ausências de João Pedro e Cole Palmer.

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Diante deste cenário de incertezas, os holofotes se voltaram para questionamentos que justifiquem a sua ausência. A págna da TV inglesa 'BBC' foi direta: "Por que Estêvão está se tornando o "jogador esquecido" do Chelsea?". Diante deste cenário de incertezas, os holofotes se voltaram para questionamentos que justifiquem a sua ausência. A págna da TV inglesa 'BBC' foi direta: "Por que Estêvão está se tornando o "jogador esquecido" do Chelsea?".

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A oscilação foi ponto de partida para o portal 'The Athletic' abordar o assunto. Para a publicação, o fato de o ex-palmeirense ter brilhado na última temporada, quando atingiu o status de intocável na janela de transferências, está "se tornando um problema" para Xabi Alonso. A oscilação foi ponto de partida para o portal 'The Athletic' abordar o assunto. Para a publicação, o fato de o ex-palmeirense ter brilhado na última temporada, quando atingiu o status de intocável na janela de transferências, está "se tornando um problema" para Xabi Alonso.

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Em meio à fase sem oportunidades, o periódico 'The Sun' saiu em defesa do brasileiro e estampou a manchete "Chelsea é melhor com Estêvão". Segundo o veículo, "Xabi Alonso está errado ao pressionar o craque brasileiro a sair do time" e cita que "o Chelsea joga melhor com Estêvão". Em meio à fase sem oportunidades, o periódico 'The Sun' saiu em defesa do brasileiro e estampou a manchete "Chelsea é melhor com Estêvão". Segundo o veículo, "Xabi Alonso está errado ao pressionar o craque brasileiro a sair do time" e cita que "o Chelsea joga melhor com Estêvão".

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A relação treinador/jogador também foi retratada na imprensa local. A Rádio 'Talksport' citou a falta de sintonia entre as partes e destacou que os torcedores do Chelsea "se voltarão contra Xabi Alonso se o tratamento estranho" continuar. A relação treinador/jogador também foi retratada na imprensa local. A Rádio 'Talksport' citou a falta de sintonia entre as partes e destacou que os torcedores do Chelsea "se voltarão contra Xabi Alonso se o tratamento estranho" continuar.