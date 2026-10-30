Renato Gaúcho em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 30/10/2026 14:40

Para a partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (4), no Maracanã, pelo Brasileiro, o Grêmio terá dois desfalques importantes: o goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo, na vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0, em Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho afirmou que pediu para que os atletas forçassem a suspensão e explicou os motivos.

"Não é menosprezando nenhum adversário, mas eu pedi para o Weverton e o Carlos Vinícius tomarem o terceiro cartão e serem suspensos. Porque nós estamos com vários jogadores pendurados, com um desgaste muito grande. Então daqui a pouco, a gente poderia entrar em campo com um time todo reserva", afirmou o técnico.

Depois do Flamengo, o Grêmio ainda terá mais quatro partidas pelo Brasileiro. No próximo dia 18, o clube gaúcho recebe o Bahia, em Porto Alegre, depois terá o Santos pela frente, na Vila Belmiro, no próximo dia 23, o clube joga ainda em outubro contra o Corinthians, em São Paulo, no próximo dia 29, em confronto direto contra a degola. No dia 2 de dezembro, o Tricolor dos Pampas encerra sua participação na Série A contra o Mirassol, também um adversário direto, em Porto Alegre.

Atualmente na 15ª colocação, o Grêmio aparece com 33% de risco de rebaixamento, de acordo com o matemático Tristão Garcia, em dados expostos no portal "Infobola". Com mais possibilidades que o Tricolor Gaúcho de disputar a Série B estão Chapecoense e Remo, com 99%, o Corinthians, com 64%, e o Internacional, que fecha a zona da degola, com 50%.

Com menos risco que o Grêmio estão: o Mirassol, com 23%, que está atrás do Grêmio na tabela, o Vasco e Vitória com 9%, e também Coritiba e Botafogo, ambos com 7% de possibilidades de disputarem a Série B no ano que vem.

Carlos Vinícius, um destes destaques do Grêmio, que forçou o amarelo para não enfrenta o Flamengo, está negociando com o Vasco. Ele tem contrato somente até dezembro e poderá deixar o clube gaúcho de graça no ano que vem.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.





