Samuel Lino evita pisar em escudo do Botafogo - Reprodução / X/ Raisa Simplicio

Samuel Lino evita pisar em escudo do BotafogoReprodução / X/ Raisa Simplicio

Publicado 30/10/2026 18:19

O atacante Samuel Lino foi um dos destaques da goleada do Flamengo sobre o Vasco por 4 a 1, no Nilton Santos, ao anotar dois gols. Porém, o atleta rubro-negro também foi elogiado pelo seu comportamento ao evitar pisar no escudo do Botafogo, dono do estádio, durante a comemoração de um dos seus gols na partida da última quinta-feira (29).

Samuel Lino desvia de escudo do Botafogo depois de comemorar gol Créditos: Reprodução / X/ Raisa Simplicio https://t.co/p55KYO0ALu — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2026

"Outro nível. Respeito máximo ao escudo de qualquer time que seja", "Educação e respeito é isso. Tem jogador safado que gosta de tripudiar e desrespeitar outros clubes", "Jogador grande de time grande é outra coisa", disseram os torcedores no "X", o antigo Twitter.

Depois da goleada, Samuel Lino exaltou a atuação do Flamengo e também comemorou o bom momento que vem vivendo no clube na atual temporada.

"Eu vivo um bom momento, graças a Deus, mas hoje a noite foi do Flamengo. O protagonismo inteiro foi do grupo, que hoje foi fantástico, e a gente pôde fazer um placar largo e sair daqui com os três pontos. Eu fico feliz de estar ajudando o Flamengo nessa reta final de campeonato e fico feliz pela minha temporada", celebrou Samuel Lino, após o jogo, em entrevista à "Prime Video".

Lino também aproveitou para exaltar a qualidade dos outros jogadores do Flamengo. Pedro foi o autor dos outros dois gols dos rubro-negros na partida.

"O Flamengo tem jogadores de qualidade, de nível altíssimo. Então, cada um tem contribuído, feito o seu (gol). E, em cada parte do ano, cada um teve o seu protagonismo. Fico feliz por três, quatro, cinco jogadores do nosso grupo do ataque estarem se destacando. Isso é bom para nós, para o Flamengo e para a disputa de títulos. Então, ter jogadores assim, desse nível, nessa fase boa, só ajuda", analisou.

Vitória rubro-negra, de goleada e com autoridade, no Clássico dos Milhões. Em jogo movimentado e recheado de gols, o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro e Samuel Lino, duas vezes cada um, foram às redes pelo Rubro-Negro. Lescano descontou para o Cruz-Maltino.

Triunfante, o Flamengo manteve a ponta da tabela, com 73 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras. Agora, volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã. Já o Vasco estacionou na 13ª posição, com 38 pontos, quatro de folga para o Tricolor gaúcho, primeiro time dentro do Z-4. O próximo compromisso será contra o Alviverde paulista, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.