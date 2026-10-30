Espanha se torna a campeã inédita da Copa do Mundo Sub-15 - Reprodução/Instagram @portaldabasebrasil

Espanha se torna a campeã inédita da Copa do Mundo Sub-15Reprodução/Instagram @portaldabasebrasil

Publicado 30/10/2026 15:44

Espanha se sagrou campeã da primeira edição do Mundial na categoria Sub-15 , após vencer a República Tcheca por 3 a 0 na final, nesta sexta-feira (30). O Brasil, por outro lado, foi eliminado nas quartas de final pela vice-campeã e ficou apenas com a quinta colocação.

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Nomeada oficialmente como Copa do Mundo e Festival Sub-15 da Fifa, a competição, que ocorreu no Azerbaijão, em Baku, foi criada com o intuito de dar oportunidade e desenvolver jovens ao redor do mundo, principalmente de nações que não são tradicionais no futebol. Ao todo, 189 países diferentes participaram.

Formato da competição

Para suportar um número tão grande de equipes participantes, a Fifa organizou o torneio de uma forma fora do usual. Foram 32 grupos, dos quais 29 tinham seis seleções e os restantes tinham cinco. Sendo assim, cada time jogou de cinco a quatro partidas na fase preliminar do torneio para avançar de fase.

Nas fases de mata-mata, todas as equipes se classificaram, com os times vencedores enfrentando outras seleções que venceram na primeira fase, enquanto as derrotadas enfrentaram outras que também perderam, possibilitando, dessa forma, que houvesse partidas para todas as federações até o último dia do festival.

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Os jogos em si também contaram com um formato inovador. Diferentemente dos onze jogadores usuais, foram oito atletas para cada lado, com dois tempos de 20 minutos e substituições sem limite. Os campos e os gols também tiveram as medidas reduzidas, além de os laterais serem cobrados com os pés.

A Fifa relatou que, ao fim dos seis dias corridos de competição, foram realizados cerca de 950 jogos.

Campanha da campeã

Ao longo da campanha, a Espanha jogou dez jogos e foi campeã de forma invicta, com nove vitórias e apenas um empate. Na fase de grupos, venceu o Chile por 4 a 2, o Congo pelo mesmo resultado, o Tajiquistão por 6 a 1, Barbados por 7 a 0 e fechou com um singelo 2 a 0 sobre o Kuwait.

Com a classificação assegurada, enfrentou o País de Gales nos 16-avos de final, sendo esse o jogo mais perigoso de toda a campanha. A partida terminou em 1 a 1, com um empate espanhol no último minuto. Posteriormente, a classificação veio nas penalidades, por 4 a 2.

Depois, goleou o Equador por 4 a 1 nas oitavas de final, a Colômbia por 5 a 0 nas quartas e a Grécia por 6 a 2 nas semifinais, conquistando, assim, a classificação para a final inédita da Copa do Mundo. Na decisão, mais um jogo tranquilo: a Espanha venceu a República Tcheca por 3 a 0 e levantou o título mundial.

Mesmo que a competitividade não fosse o principal fator para a realização da nova competição, os espanhóis celebraram muito o título, que veio no mesmo ano da Copa do Mundo da categoria principal e do Mundial Feminino Sub-20.

Derrota precoce da seleção brasileira

O Brasil foi derrotado pela primeira vez nas quartas de final, pela vice-campeã República Tcheca, e terminou na quinta posição do torneio. A Seleção terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, derrotando a Guiné-Bissau por 8 a 0, El Salvador por 7 a 0, o Congo por 3 a 0, a Tunísia por 2 a 1 e, por fim, o Nepal por 5 a 1.

Nas fases eliminatórias, abriu com uma goleada avassaladora sobre a Irlanda por 7 a 2, mas, na fase seguinte, empatou com a Venezuela em um jogo sem gols e, em uma extensa disputa de pênaltis, que terminou em 10 a 9, conseguiu a classificação.

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Nas quartas de final, enfrentou a República Tcheca e novamente empatou o jogo, em 2 a 2, mas, diferentemente da fase anterior, acabou sendo eliminada por 4 a 2. Esse resultado mandou o Brasil para a disputa do quinto lugar, que contava com Gana, Guiné e Colômbia.

Na primeira partida dessa etapa, o Brasil goleou Gana por 7 a 1 e se classificou à decisão, onde bateu a Guiné por 4 a 2, tornando-se, assim, oficialmente, o quinto colocado na primeira edição da Copa do Mundo Sub-15.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti