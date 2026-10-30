Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipada - Ronaldo Schemidt / AFP

Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipadaRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 30/10/2026 15:26

Kimi Antonelli, de 20 anos, chega ao GP do México, neste fim de semana, precisando de um nono lugar para ser campeão mundial de Fórmula 1. Em entrevista ao jornal 'Bild', Max Verstappen comparou o italiano a Lewis Hamilton ao falar sobre o potencial de evolução dos dois. , de 20 anos, chega ao GP do México, neste fim de semana, precisando de um nono lugar para ser campeão mundial de Fórmula 1. Em entrevista ao jornal 'Bild', Max Verstappen comparou o italiano a Lewis Hamilton ao falar sobre o potencial de evolução dos dois.

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Se confirmar o título, Antonelli se tornará o campeão mais jovem da história da categoria. O recorde atual é de Sebastian Vettel, que conquistou o troféu em 2010, aos 23 anos. A conquista viria na segunda temporada do italiano na F1, onde estreou em 2025 pela Mercedes. Ele também pode ser o primeiro italiano campeão da categoria em mais de 70 anos.



Segundo o tetracampeão, Hamilton, de 41 anos, não deve melhorar mais seu rendimento. "Ele [Hamilton] provavelmente não ficará mais rápido. Não me interpretem mal: não estou dizendo que Lewis está ficando mais lento, apenas que ele não ficará mais rápido. Com Kimi é diferente. Ele ainda tem muito mais a oferecer", disse.



Para Verstappen, a diferença está na experiência: Hamilton é heptacampeão e está na F1 desde 2007, enquanto o italiano ainda está no início da trajetória. Se confirmar o título, Antonelli se tornará o campeão mais jovem da história da categoria. O recorde atual é de Sebastian Vettel, que conquistou o troféu em 2010, aos 23 anos. A conquista viria na segunda temporada do italiano na F1, onde estreou em 2025 pela Mercedes. Ele também pode ser o primeiro italiano campeão da categoria em mais de 70 anos.Segundo o tetracampeão, Hamilton, de 41 anos, não deve melhorar mais seu rendimento. "Ele [Hamilton] provavelmente não ficará mais rápido. Não me interpretem mal: não estou dizendo que Lewis está ficando mais lento, apenas que ele não ficará mais rápido. Com Kimi é diferente. Ele ainda tem muito mais a oferecer", disse.Para Verstappen, a diferença está na experiência: Hamilton é heptacampeão e está na F1 desde 2007, enquanto o italiano ainda está no início da trajetória.

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A comparação tem um componente pessoal. Foi contra Hamilton que Verstappen conquistou seu primeiro título, em 2021, em Abu Dhabi. Na época, o holandês tinha 24 anos, quatro a mais que Antonelli hoje. Para ele, o título também pode ajudar o italiano.



"Ele ainda não explorou 100% de seu potencial, e conquistar o título mundial vai torná-lo ainda melhor. Você alcança o objetivo da sua vida e começa a encarar os finais de semana de corrida com uma atitude mais relaxada", afirmou.



Antonelli lidera a classificação com 365 pontos e nove vitórias na temporada. Ele venceu o GP dos Estados Unidos, em Austin, no domingo (25), e Hamilton aparece em terceiro, com 241 pontos. Russel, segundo colocado, e Lewis continuam matematicamente na disputa pelo título. O italiano não participou do dia de mídia na quinta-feira (29), no México, por causa de uma doença viral. A comparação tem um componente pessoal. Foi contra Hamilton que Verstappen conquistou seu primeiro título, em 2021, em Abu Dhabi. Na época, o holandês tinha 24 anos, quatro a mais que Antonelli hoje. Para ele, o título também pode ajudar o italiano."Ele ainda não explorou 100% de seu potencial, e conquistar o título mundial vai torná-lo ainda melhor. Você alcança o objetivo da sua vida e começa a encarar os finais de semana de corrida com uma atitude mais relaxada", afirmou.Antonelli lidera a classificação com 365 pontos e nove vitórias na temporada. Ele venceu o GP dos Estados Unidos, em Austin, no domingo (25), e Hamilton aparece em terceiro, com 241 pontos. Russel, segundo colocado, e Lewis continuam matematicamente na disputa pelo título. O italiano não participou do dia de mídia na quinta-feira (29), no México, por causa de uma doença viral.

Como Antonelli pode ser campeão

A decisão acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. O italiano pode garantir o título no domingo (1º) com um nono lugar ou melhor. Mesmo sem pontuar, será campeão se nem George Russell nem Hamilton vencerem a prova. Verstappen, por sua vez, é o maior vencedor da história do GP do México, com cinco vitórias.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Gabriel Salotti