Kimi Antonelli, da Mercedes, espera conquistar o título de forma antecipadaRonaldo Schemidt / AFP
Se confirmar o título, Antonelli se tornará o campeão mais jovem da história da categoria. O recorde atual é de Sebastian Vettel, que conquistou o troféu em 2010, aos 23 anos. A conquista viria na segunda temporada do italiano na F1, onde estreou em 2025 pela Mercedes. Ele também pode ser o primeiro italiano campeão da categoria em mais de 70 anos.
Segundo o tetracampeão, Hamilton, de 41 anos, não deve melhorar mais seu rendimento. "Ele [Hamilton] provavelmente não ficará mais rápido. Não me interpretem mal: não estou dizendo que Lewis está ficando mais lento, apenas que ele não ficará mais rápido. Com Kimi é diferente. Ele ainda tem muito mais a oferecer", disse.
Para Verstappen, a diferença está na experiência: Hamilton é heptacampeão e está na F1 desde 2007, enquanto o italiano ainda está no início da trajetória.
A comparação tem um componente pessoal. Foi contra Hamilton que Verstappen conquistou seu primeiro título, em 2021, em Abu Dhabi. Na época, o holandês tinha 24 anos, quatro a mais que Antonelli hoje. Para ele, o título também pode ajudar o italiano.
"Ele ainda não explorou 100% de seu potencial, e conquistar o título mundial vai torná-lo ainda melhor. Você alcança o objetivo da sua vida e começa a encarar os finais de semana de corrida com uma atitude mais relaxada", afirmou.
Antonelli lidera a classificação com 365 pontos e nove vitórias na temporada. Ele venceu o GP dos Estados Unidos, em Austin, no domingo (25), e Hamilton aparece em terceiro, com 241 pontos. Russel, segundo colocado, e Lewis continuam matematicamente na disputa pelo título. O italiano não participou do dia de mídia na quinta-feira (29), no México, por causa de uma doença viral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.