Roberto Firminino comemorando gol com seu companheiro - Reprodução/X Al Sadd

Roberto Firminino comemorando gol com seu companheiroReprodução/X Al Sadd

Publicado 30/10/2026 17:54

O atacante brasileiro Roberto Firmino segue brilhando no futebol do Catar. Nesta sexta-feira (30), o brasileiro marcou o gol que fechou a vitória do Al Sadd por 4 a 1 sobre o Al Shamal. O resultado levou a equipe à liderança do campeonato, com 18 pontos em oito rodadas.

O camisa 9 chegou a sete gols na competição, além de quatro assistências, e segue na disputa pela artilharia da Liga em sua segunda temporada pelo clube.

O Al Sadd, atual campeão catari, abriu o placar logo aos oito minutos, com outro brasileiro: Giovani. Ainda na primeira etapa, Mahrez, ex-rival de Firmino na Premier League, deixou tudo igual. No segundo tempo, Claudinho marcou duas vezes para colocar os donos da casa em vantagem por 3 a 1. Aos 35 minutos, Firmino recebeu passe de Akram Afif dentro da área e desviou de coxa para fechar o placar.



Após a partida, o ex-jogador do Liverpool aproveitou para exaltar seu companheiro Afif, que é considerado um dos maiores ídolos do Catar.

"É aquele velho ditado: feio é não fazer gol. O Afif é um grande craque que todo atacante sonha em ter no time. Quando vi o espaço, já sabia que ele ia dar o passe. Fico feliz por mais uma vitória e pela posição que conquistamos na tabela. Vamos continuar batalhando para assegurar o nosso lugar e, no final da temporada, atingir nossos objetivos", comemorou Firmino, valorizando a visão de jogo de seu companheiro.

O Al Sadd volta a campo na próxima segunda-feira (2), novamente em casa, para enfrentar o Al Ahli, ex-clube de Firmino, pela Liga dos Campeões da Ásia. A partida marcará o reencontro do brasileiro com a equipe saudita, atual campeã do torneio. Depois, no domingo (8), os líderes do Campeonato Catari terão pela frente o Al Rayyan, atual segundo colocado.

Antigo interesse Rubro-Negro

O ex-atacante do Liverpool, Roberto Firmino, já despertou o interesse do Flamengo em algumas oportunidades. No final de 2024, o jornalista "Venê Casagrande" noticiou que o clube tinha o intuito de contar com o jogador para a temporada seguinte, pois o nome agradava ao técnico Filipe Luís e a José Boto, mas acabou não avançando por conta de seus altos vencimentos.

Na janela da metade do ano de 2025, o Mais Querido teria voltado a demonstrar interesse, de acordo com "Julio Miguel Neto", mas novamente não formalizou uma proposta. Naquela mesma oportunidade, o atacante seria contratado pelo seu clube atual, o Al Sadd.