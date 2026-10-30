Roberto Firminino comemorando gol com seu companheiroReprodução/X Al Sadd
Após a partida, o ex-jogador do Liverpool aproveitou para exaltar seu companheiro Afif, que é considerado um dos maiores ídolos do Catar.
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Roberto Firminino comemorando gol com seu companheiroReprodução/X Al Sadd
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