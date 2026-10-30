Ancelotti convocou a Seleção nesta quinta-feira (29) - Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti convocou a Seleção nesta quinta-feira (29)Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 30/10/2026 18:31

A comissão técnica da seleção brasileira ficou frustrada por não poder contar com jogadores do Flamengo e Palmeiras na última convocação, realizada nesta quinta-feira (29) . A decisão de impedir atletas dos clubes na lista foi alinhada entre a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os comandos dos clubes, deixando o aviso da medida ao treinador Carlo Ancelotti para um segundo momento, conforme o jornalista Pedro Ivo Almeida, da 'ESPN'.

A promessa a Ancelotti após a sua vinda era de que o trabalho da comissão técnica seria conduzido de forma autônoma, sem a interferência de questões políticas. O italiano gostaria de contar com jogadores do Rubro-Negro e da equipe paulista para os próximos compromissos da Seleção.

A CBF antecipou partidas do calendário nacional por causa dos compromissos da data Fifa. Sendo assim, a entidade tomou a decisão de evitar um conflito com Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro. A federação está tentando avançar nas discussões para formar uma liga e não quer embates com os dirigentes Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Leila Pereira, presidentes das equipes.

Com isso, foi estabelecido um acordo para que os clubes não tivessem convocados – decisão que gerou desconforto nos bastidores.

Os próximos jogos da seleção brasileira vão acontecer nos dias 14 e 17 de novembro, nos duelos contra, respectivamente, Japão e a Singapura, que será palco de ambos os confrontos. Na última data Fifa, a equipe comandada por Ancelotti enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate e uma vitória, e ganhou da Índia.

Flamengo e Palmeiras na luta

Enquanto isso, Flamengo e Palmeiras seguem disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto. O Rubro-Negro é o primeiro colocado, com 73 pontos, enquanto o time paulista está na segunda posição, com 70 pontos. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, as equipes ainda vão se enfrentar no próximo dia 21 de novembro, no Nubank Parque.

Confira os convocados da Seleção

GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)

DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid)