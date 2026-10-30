Estêvão em treino pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Xabi Alonso reforça confiança em Estêvão: 'Ótimo jogador'
Técnico do Chelsea afirmou que jogador ainda está em adaptação após lesão sofrida no início do ano e deseja dar mais chances a ele
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Sérgio Maurício é condenado por ataque transfóbico contra Erika Hilton
A Justiça de São Paulo também determinou que o comunicador deverá fazer uma retratação pública nas redes sociais
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Goleiro da seleção argentina fraturou o dedo no aquecimento da final da Liga Europa, pelo Aston Villa, e detalhou drama antes do Mundial
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Júnior Santos pertence ao clube mineiro, mas está emprestado ao Glorioso até o fim da temporada; no primeiro turno, ele não atuou
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Joia de Xerém foi chamado por Paulo Victor para dois amistosos contra o Peru, em Belém, e reencontrará ex-companheiro do Fluminense
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Comissão técnica comandada por Ancelotti não gostou da decisão tomada pela direção da confederação e queria contar com atletas das equipes
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