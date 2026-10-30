Estêvão em treino pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

Estêvão em treino pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 30/10/2026 21:14

O técnico Xabi Alonso, do Chelsea, garantiu que pretende dar mais chances a Estêvão, convocado pela seleção brasileira para a próxima data Fifa , ao longo da temporada. Ao ser questionado sobre o tema em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), o treinador afirmou que não tem utilizado o jogador com mais frequência devido às características das partidas e negou qualquer possibilidade de venda do atleta.

"Não, não houve nenhuma conversa sobre isso [saída de Estêvão]. A falta de jogos do Estevão não tem a ver com atitude. Tem a ver com o contexto das partidas, com o início da temporada, e ele é um ótimo jogador. Ele quer muito se readaptar depois do primeiro ano de lesão, mas ainda estamos em outubro e ele será importante", disse.

Estêvão sofreu uma lesão grave na coxa direita na partida entre Chelsea e Manchester United, no último mês de abril. O atacante perdeu a Copa do Mundo e voltou a campo apenas nos amistosos de pré-temporada. Desde então, o atleta tem recebido poucas chances – neste período, ele marcou um gol e uma assistência pela seleção brasileira, no amistoso contra a Índia, que terminou em vitória por 4 a 0.

"Não é segredo que todos os jogadores querem estar em campo, querem jogar. Quando algum deles não tem minutos suficientes por causa de uma decisão minha, tenho que assumir a responsabilidade por isso, por eles não estarem tão felizes quanto poderiam estar. Mas todos precisam estar preparados, porque em qualquer jogo podem ser importantes, podem fazer parte da equipe", concluiu.

A torcida do Chelsea tem pedido a escalação do jogador. A equipe ocupa a 5ª colocação do Campeonato Inglês, com quatro vitórias, um empate e três derrotas após oito rodadas.

Estêvão é convocado para a Seleção

Estêvão esteve na lista de convocados do técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, para a última data Fifa do ano. O atacante foi um dos assuntos de destaque na coletiva. O treinador garantiu a confiança no jogador, mesmo com ele tendo poucos minutos na temporada.

"O que esperamos dele (Estêvão) é que possa mostra todas as qualidades que tem. O que vamos fazer com ele é muito claro. Vamos acompanhar, mesmo se ele não jogar nenhum minuto no Chelsea. Até o dia em que pensarmos que ele é útil para a Seleção, vamos acompanhar e dar a possibilidade de fazer sua progressão normal, como tem que ser com um jovem de 19 anos como ele", afirmou Ancelotti.

Agora, Estêvão pode ter uma nova chance de brilhar com a camisa da Seleção, que enfrenta o Japão e a Singapura nos próximos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.