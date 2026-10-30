Charles Leclerc em ação pela Ferrari - AFP

Charles Leclerc em ação pela FerrariAFP

Publicado 30/10/2026 22:45

De olho na segunda colocação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 - Kimi Antonelli tem tudo para se consagrar campeão neste fim de semana - o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, cravou o melhor tempo do segundo treino livre do GP do México nesta sexta-feira, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Ausente no TL1, Gabriel Bortoleto perdeu quase toda a atividade por causa de um problema no carro da Audi. A equipe ainda conseguiu mandá-lo à pista, mas com pouco tempo, o brasileiro ficou somente no 22º e último lugar.

Leclerc é o quinto na classificação geral, com 232 pontos, mas a briga é acirrada, com George Russel, da Mercedes, em segundo com 242, um na frente de Lewis Hamilton e seis a mais que Max Verstappen, da Red Bull, em quarto. Desta forma, brilhar no México pode valer posições preciosas ao monegasco. A primeira impressão é boa, com o piloto sendo o primeiro a baixar de 1min18, com 1min17s827.



O equilíbrio da segunda posição para baixo foi confirmado na definição dos tempos, com Lando Norris colocando a McLaren em segundo, apenas 0s103 e George Russell aparecendo em terceiro com sua Mercedes, a 0s106.



Depois de um treino livre com muitos novatos, a segunda atividade do dia contou com os pilotos titulares e logo Oliver Bearmann deu um susto, com o carro parando fora da pista após problema técnico. O inglês da Haas voltou e apenas Gabriel Bortoletto, parado nos boxes, não tinha tempo após os primeiros 10 minutos da atividade - a equipe trabalhava para o brasileiro participar da atividade.



O domínio, até então, era da Ferrari. Lewis Hamilton cravou 1min18s451, mas logo seu companheiro, Charles Leclerc, assumiu a ponta, superando o heptacampeão por 0s484, marca ainda bem abaixo de 2025.



Max Verstappen, em 'disputa de corrida' com Liam Lawson, da parceira Racing Bulls, chegaram a se tocar e ser jogado para fora da pista. Logo depois, a atividade foi paralisada por bandeira vermelha após a asa direita do carro do neozelandês sujar a pista.



A pausa para a limpeza da pista fez 12 pilotos optarem pela torça para pneus macios e os tempos começaram a diminuir. Vencedor da prova em 2025, Lando Norris, da McLaren, chegou a figurar na primeira colocação, ainda acima de 1min17s. Hamilton obrigou o safety Car virtual após abandonar ao longo da reta acusando problema mecânico. Voltou de moto aos vestiários.



Com Hamilton fora do treino, Leclerc virou o único representante da Ferrari e se tornou o primeiro a baixar para 1min17s827, com Norris e Antonelli na sua cola - podendo ser campeão neste fim de semana, o italiano sofria com as zebras. Hadjar aparecia logo depois, com quatro equipes distintas no Top 4.



Os 15 minutos finais foram com todos os pilotos usando pneus macios para simulação de corrida. Depois de muito trabalho da equipe no carro, Bortoleto finalmente conseguiu deixar os boxes, mas apenas para um "aquecimento", pois terminou em último com poucas voltas dadas.

Confira os tempos do segundo treino livre do GP do México

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s827

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s930

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min17s933

4º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min18s044

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s138

6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min18s237

7º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min18s389

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s407

9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min18s455

10º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min18s469

11º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min18s512

12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s596

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min18s774

14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min18s849

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min19s023

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min19s132

17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min19s248

18º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min19s406

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s578

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s631

21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min10s165

22º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min20s174