Estêvão teve boa atuação na vitória do Chelsea sobre o Manchester United - Glyn Kirk / AFP

Estêvão teve boa atuação na vitória do Chelsea sobre o Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP

Publicado 31/10/2026 12:00 | Atualizado 31/10/2026 12:00

Em jogo eletrizante, o Chelsea venceu o Manchester United por 2 a 0, neste sábado (31), em Stamford Bridge, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês , e se reabilitou após a eliminação na Copa da Liga Inglesa. O atacante Estêvão teve boa atuação e foi um dos destaques da vitória. O brasileiro teve dois gols anulados, assim como Matheus Cunha. Morgan Rogers e Cole Palmer garantiram o triunfo dos londrinos.

O jogo começou animado em Londres, com Chelsea e Manchester United alternando momentos de domínio. Ao todo, foram 16 finalizações no primeiro tempo, sendo sete dos donos da casa e nove dos visitantes. Jogando em casa, os Blues começaram controlando as ações e criando perigo principalmente com Estêvão. O atacante brasileiro chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado.

Após a pressão inicial do Chelsea, foi a vez do Manchester United assumir o controle da partida. Os Red Devils finalizaram até mais vezes do que os Blues, mas faltou pontaria. Bruno Fernandes teve uma chance clara cara a cara com o goleiro Lammens, mas isolou. Depois, o atacante brasileiro Matheus Cunha balançou as redes, mas assim como aconteceu com Estêvão também foi anulado.

No segundo tempo, o panorama mudou logo aos quatro minutos. Em jogada individual de Morgan Rogers, o Chelsea abriu o placar. A situação do Manchester United complicou de vez aos 13, quando Lisandro Martínez foi expulso por cometer pênalti em Fofana. Na cobrança, Cole Palmer ampliou. Depois, aos 25, Estêvão fez belo gol, mas novamente foi anulado por impedimento. O brasileiro saiu aplaudido aos 40 minutos.

Com a vitória, o Chelsea chegou a 16 pontos e ocupa o quarto lugar, enquanto o Manchester United é o 16º colocado com apenas sete e chega a nove jogos sem vencer na temporada 2026/27. Os Blues voltam a campo no próximo domingo (8), às 11h (de Brasília), contra o Sunderland, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, enquanto os Red Devils recebem a Roma, na terça (3), às 17h, pela Liga Europa.