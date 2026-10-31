Max Verstappen e Liam Lawson em ação durante o segundo treino livre do GP do México - Yuri Cortez / AFP

Max Verstappen e Liam Lawson em ação durante o segundo treino livre do GP do MéxicoYuri Cortez / AFP

Publicado 31/10/2026 17:00 | Atualizado 31/10/2026 17:00

Max Verstappen e Liam Lawson foram punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após um incidente durante o segundo treino livre do GP do México , nesta sexta-feira (30). Os dois pilotos perderão uma posição no grid de largada da corrida de domingo (1º) e receberam um ponto de penalidade cada na superlicença.

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O episódio aconteceu nos primeiros minutos da sessão, quando Verstappen e Lawson se envolveram em uma sequência de manobras entre a aproximação da curva 12 e a saída da curva 14. Segundo o relatório dos comissários, o piloto da Red Bull estava em uma volta de preparação, enquanto o neozelandês da Racing Bulls reduzia a velocidade antes de iniciar outra volta rápida.



Após ouvir os pilotos, representantes das equipes e analisar as imagens do incidente, a FIA considerou que ambos tiveram uma conduta inaceitável na pista. Verstappen e Lawson também reconheceram que as manobras foram desnecessárias e desajeitadas. O episódio aconteceu nos primeiros minutos da sessão, quando Verstappen e Lawson se envolveram em uma sequência de manobras entre a aproximação da curva 12 e a saída da curva 14. Segundo o relatório dos comissários, o piloto da Red Bull estava em uma volta de preparação, enquanto o neozelandês da Racing Bulls reduzia a velocidade antes de iniciar outra volta rápida.Após ouvir os pilotos, representantes das equipes e analisar as imagens do incidente, a FIA considerou que ambos tiveram uma conduta inaceitável na pista. Verstappen e Lawson também reconheceram que as manobras foram desnecessárias e desajeitadas.

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FIA endurece punição após episódios anteriores

Na justificativa da decisão, os comissários destacaram que situações semelhantes já haviam ocorrido durante treinos livres nesta temporada. Por isso, optaram por uma punição mais rigorosa do que a advertência normalmente aplicada nesses casos.



A entidade também levou em consideração que as equipes já haviam sido alertadas sobre esse tipo de comportamento, especialmente em situações que envolvem disputas entre carros durante os treinos.



Com a penalidade, Verstappen soma seu primeiro ponto na superlicença nos últimos 12 meses. Lawson, por outro lado, chegou a quatro pontos acumulados no mesmo período.

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Kimi Antonelli pode ser campeão no GP do México

Para assegurar a primeira conquista da sua carreira, Antonelli necessita apenas terminar entre os nove primeiros colocados. O piloto da Mercedes se encontra na primeira posição, com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o britânico George Russell, seu companheiro de equipe.



Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos. No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.



Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito).