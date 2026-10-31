Max Verstappen e Liam Lawson em ação durante o segundo treino livre do GP do MéxicoYuri Cortez / AFP
O episódio aconteceu nos primeiros minutos da sessão, quando Verstappen e Lawson se envolveram em uma sequência de manobras entre a aproximação da curva 12 e a saída da curva 14. Segundo o relatório dos comissários, o piloto da Red Bull estava em uma volta de preparação, enquanto o neozelandês da Racing Bulls reduzia a velocidade antes de iniciar outra volta rápida.
Após ouvir os pilotos, representantes das equipes e analisar as imagens do incidente, a FIA considerou que ambos tiveram uma conduta inaceitável na pista. Verstappen e Lawson também reconheceram que as manobras foram desnecessárias e desajeitadas.
FIA endurece punição após episódios anteriores
A entidade também levou em consideração que as equipes já haviam sido alertadas sobre esse tipo de comportamento, especialmente em situações que envolvem disputas entre carros durante os treinos.
Com a penalidade, Verstappen soma seu primeiro ponto na superlicença nos últimos 12 meses. Lawson, por outro lado, chegou a quatro pontos acumulados no mesmo período.
Kimi Antonelli pode ser campeão no GP do México
Caso Kimi finalize em nono lugar e Russell vença a corrida na Cidade do México, a diferença entre os dois diminuiria para 100 pontos. No entanto, só haverão mais 100 em disputa nas últimas quatro etapas do ano: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
Se George vencer todas as corridas restantes e Antonelli não pontuar, ele igualaria a pontuação do atual líder da F1. Porém, o italiano ficaria com o troféu por ter um maior número de vitórias do que o seu concorrente (nove contra oito).
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