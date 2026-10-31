Juninho, ex-atacante do Flamengo comemorando gol pelo Pumas - Pumas/Instagram

Juninho, ex-atacante do Flamengo comemorando gol pelo PumasPumas/Instagram

Publicado 31/10/2026 16:30

Juninho vive grande fase no futebol mexicano. Em sua primeira temporada pelo Pumas, após deixar o Flamengo , o atacante chegou a nove gols em 15 rodadas do Apertura do Campeonato Mexicano e assumiu a vice-artilharia da competição. O brasileiro foi novamente decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Puebla, nesta última sexta-feira (30), fora de casa, e foi eleito o melhor em campo.

Com uma bela finalização de letra, o camisa 23 abriu o placar e marcou pela quinta vez nos últimos seis jogos. Aos dez minutos de jogo, Juninho recebeu um cruzamento e, com um toque de letra, colocou o Pumas em vantagem. Ainda na primeira etapa, Omar Moreno empatou para os donos da casa. Em uma partida equilibrada, a vitória foi definida nos minutos finais, com gol de Álvaro Angulo.

Eleito melhor em campo, Juninho ajudou a equipe a chegar aos 20 pontos e seguir na briga por uma vaga nos playoffs. O Pumas ocupa o nono lugar, uma posição atrás da zona de classificação para o mata-mata da competição. O próximo compromisso será contra o América do México, líder do Apertura, no próximo domingo (8), às 00h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Cidade do México.

"Fico muito feliz por marcar mais um gol e ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. O atacante precisa ter esse tipo de recurso no repertório, então fiquei muito satisfeito por acertar aquela finalização. Na temporada passada, batemos na trave com o vice-campeonato, mas agora temos uma nova oportunidade no Apertura. Queremos fazer uma reta final consistente para garantir a classificação e lutar pelo título", destacou Juninho.

O Apertura é um dos dois torneios que compõem a temporada do futebol mexicano, ao lado do Clausura. Enquanto o primeiro é disputado entre julho e dezembro, o segundo acontece de janeiro a maio, e cada competição tem seu próprio campeão. Ao fim da fase classificatória, as oito melhores equipes avançam aos playoffs, em busca do título. Na última edição do Clausura, o Pumas chegou à decisão, mas acabou derrotado pelo Cruz Azul.

Passagem de Juninho pelo Flamengo

Contratado em janeiro de 2025, Juninho teve uma passagem de pouco brilho pelo Flamengo. O Rubro-Negro desembolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,2 milhões) pela contratação do jogador junto ao Qarabag, do Azerbaijão, em um contrato de quatro anos. Porém, o atacante foi vendido ao Pumas, México, em dezembro do ano passado, pelo mesmo valor da contratação.

Em apenas uma temporada pelo Flamengo, Juninho disputou 32 jogos e marcou apenas quatro gols. O atacante não conseguiu se firmar sob o comando do técnico Filipe Luís e ficou no fim da lista do ataque, atrás de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Pedro. Sem espaço, o jogador entrou na lista de nomes negociáveis para 2026.