Imagem falsa postada por hackers no site oficial do Corinthians, durante a madrugada deste sábado (31) - Reprodução / Redes Sociais

Imagem falsa postada por hackers no site oficial do Corinthians, durante a madrugada deste sábado (31)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/10/2026 14:00

O site oficial do Corinthians foi alvo de ataque hacker, ao longo da madrugada deste sábado (31). A página da equipe paulista exibiu uma nota informando a contratação do argentino Lionel Messi , do Inter Miami. A informação falsa continha detalhes de como a operação para aquisição do astro foi feita.

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Contudo, o ataque não durou muito tempo, e poucas horas, o site do clube foi retomado e contém a mensagem "em manutenção". A nota dos hackers também trazia uma declaração fictícia do argentino, afirmando que estava feliz pela chegada ao time brasileiro.

Diante da repercussão, o Corinthians divulgou uma nota oficial se manifestando a respeito do tema. Veja abaixo.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que identificou, durante a madrugada deste sábado (31), um ataque cibernético direcionado ao site oficial do Clube.

A ocorrência foi prontamente neutralizada pela nossa equipe de Tecnologia da Informação (TI). Não foram constatados prejuízos financeiros ou comprometimento de dados e informações pertencentes ao Corinthians.

Como medida preventiva, o Clube trabalha no reforço dos protocolos de segurança de seus ambientes digitais. Por esse motivo, os sites oficiais do Sport Club Corinthians Paulista e da Neo Química Arena encontram-se temporariamente fora do ar.

O Corinthians segue monitorando seus sistemas e adotando todas as providências técnicas necessárias para ampliar os mecanismos de proteção e restabelecer o funcionamento das páginas”, declarou o clube.

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Invasões do tipo tem ocorrido com certa frequência, no início desta semana, o rival Palmeiras também sofreu ataques hackers em seu portal oficial. Com instabilidades no acesso, todas as páginas da equipe redirecionavam para outro link com a provocação "Palmeiras não tem Mundial". O Alviverde também conseguiu o acesso total do site e retornar à normalidade.

O ataque ao portal do Corinthians ocorreu poucas horas depois da vitória diante do Mirassol, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Clarence Seedorf voltou a vencer após dez partidas de jejum na competição nacional. O clube ainda permanece na zona de rebaixamento, mas agora está a apenas um ponto de conseguir deixar o Z4.

Para tentar sair definitivamente da degola, o time buscará a vitória diante do rival São Paulo na próxima quarta-feira (04), às 21h30, na Vila Belmiro. Além do triunfo no clássico, o Corinthians precisará torcer contra um dos adversários diretos na tabela: Mirassol, Grêmio, Vitória, Vasco, Coritiba ou Botafogo.