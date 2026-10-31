Imagem falsa postada por hackers no site oficial do Corinthians, durante a madrugada deste sábado (31)Reprodução / Redes Sociais
Corinthians sofre ataque cibernético e 'anuncia' Lionel Messi
Site oficial do clube foi vítima de uma invasão promovida por um grupo de hackers durante a madrugada deste sábado (31)
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