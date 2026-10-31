Vini Jr passa por um começo de temporada conturbado no Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr passa por um começo de temporada conturbado no Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 31/10/2026 20:29

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“Não penso na situação individual de Vinicius. Não tenho um time titular definido. O time titular de hoje pode ser diferente daqui a algumas semanas. O futebol de hoje não é o de 20 anos atrás, é mais intenso, mais rápido, com uma exigência física muito maior. Essa coisa de saber de memória o time titular de uma equipe, como se fazia há muitos anos, é muito difícil atualmente”, declarou o comandante, em entrevista coletiva neste sábado (31).



“A situação de Vinicius agora é muito simples: ele não joga no Campeonato Espanhol, mas joga na Liga dos Campeões. E eu gosto dele, gosto muito. Quero que essa suspensão termine logo, porque gosto e preciso dele. Isso não significa que será titular, mas também não quer dizer que será um problema. É um grande jogador que teremos em um elenco muito bom”, completou.

O camisa 7 passa por um começo de temporada conturbado no clube merengue. Com atuações aquém do esperado, ele chegou a ser vaiado pela torcida, mas disse confiar na volta por cima . Até aqui, fez um gol e deu três assistências em 11 partidas.

Qual o motivo da suspensão de Vini Jr?

Vini Jr foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal , no dia 10 de outubro. Na ocasião, puxou o cabelo de Nathan Saliba e recebeu o cartão vermelho. Depois, ainda esbravejou antes de deixar o gramado. Assim, acabou suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol.

Antes de focar na Liga dos Campeões

Sem Vini Jr, o próximo compromisso do Real Madrid será contra o Racing Club, neste domingo (1º), às 12h15, no Estádio El Sardinero, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue soma 24 pontos e ocupa a terceira posição na tabela da competição nacional.



“Estamos trabalhando bem. Temos que respeitar o Racing. Estão jogando bem e têm uma grande conexão com sua torcida. Eles têm um modo de jogar muito específico e, segundo as palavras do seu treinador, vão jogar com a ambição de vencer a partida. Não seremos pegos de surpresa pela dificuldade do jogo”, analisou José Mourinho.