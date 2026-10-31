Rafael Câmara começará a correr pela Haas em 2027Divulgação / Fórmula 1
Futura equipe de Rafael Câmara troca piloto titular às pressas na F1
Brasileiro assumirá vaga a partir de 2027; Haas mudou automobilista principal na véspera do GP do México, que acontece neste domingo (1º)
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Atacante do Real Madrid só está disponível para os jogos do torneio continental, uma vez que ainda cumpre suspensão no Campeonato Espanhol
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