Hugo Moura foi um dos destaques da goleada sobre o Al SahafiReprodução / X @AlfayhaSC
A estreia de Hugo em clássicos na Arábia, inclusive, reservou uma coincidência. Antes de deixar o futebol brasileiro, o último gol do volante no país também havia sido marcado em um dérbi: com a camisa do Vasco, justamente contra o Flamengo, clube que o revelou.
Neste sábado, os visitantes abriram o placar aos 30 minutos, mas a vantagem durou pouco e Fashion Sakala deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Após o intervalo, o Al Fayha conseguiu a virada com Al Sahafi e ampliou com Jason. Já nos acréscimos, Hugo Moura recebeu dentro da área e finalizou para fechar a goleada por 4 a 1. O resultado encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória do Al Fayha, que assumiu a 13ª colocação.
“Fico muito feliz por mais um gol e, principalmente, pela vitória. Foi meu primeiro clássico aqui na Arábia e, mesmo sendo diferente dos jogos no Brasil, esse clima de rivalidade é universal e é sempre especial poder marcar. Agradeço a Deus pela fase que venho vivendo e também ao professor Carille e à comissão, que me deram muita confiança desde que cheguei. Agora é continuar trabalhando para ajudar o Al Fayha e buscar posições melhores na tabela”, comemorou Hugo Moura.
O Al Fayha volta a campo na próxima quinta-feira (05/11), quando enfrenta o Al Qadsiah, fora de casa, pela 13ª rodada da Liga Saudita.
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