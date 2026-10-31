Evanilson comemora gol marcado pelo Bournemouth sobre o Leeds - Divulgação / Bournemouth

Evanilson comemora gol marcado pelo Bournemouth sobre o LeedsDivulgação / Bournemouth

Publicado 31/10/2026 18:31

Evanilson segue em grande fase neste início de temporada na Inglaterra. O atacante marcou na vitória do Bournemouth por 2 a 0 sobre o Leeds, neste sábado (31), pela 9ª rodada do Campeonato Inglês . O camisa 9 chegou a cinco gols nos últimos seis jogos e ajudou os Cherries a conquistarem o sexto triunfo consecutivo. Com o resultado, a equipe assumiu a 7ª colocação da competição nacional.

Como foi o jogo

Em um confronto direto por posições na tabela, as equipes protagonizaram um duelo movimentado desde os primeiros minutos. Aos 11 minutos, Calvert-Lewin chegou a balançar as redes para o Leeds, mas o gol foi anulado pelo VAR.

O Bournemouth respondeu e contou com o faro de gol de Evanilson para sair na frente. O brasileiro aproveitou uma falha da defesa adversária e não desperdiçou a oportunidade, abrindo o placar para os donos da casa. Já nos acréscimos, aos 49, o francês Kroupi fez o segundo e confirmou a vitória.

A grande fase de Evanilson

Cria do Fluminense , Evanilson é um dos principais jogadores do Bournemouth nesta temporada. Até aqui, soma cinco gols e quatro assistências em 12 jogos, todos entre os titulares.

“Mais um grande resultado diante da nossa torcida. O atacante precisa fazer gols e, graças a Deus, estou vivendo um momento abençoado. Fico muito feliz por conseguir ajudar a equipe novamente. Vamos seguir trabalhando e nos dedicando para subir ainda mais na tabela e alcançar nossos objetivos na temporada”, celebrou Evanilson.

Os últimos seis jogos de Evanilson

. Bournemouth 2x0 Leeds, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês - 1 gol

. Manchester United 0x3 Bournemouth, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês - 1 gol

. Bournemouth 3x0 Milan, pela 3ª rodada da Liga Europa - sem participações

. Bournemouth 2x0 Sunderland, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês - 1 gol e 1 assistência

. Bournemouth 3x0 Sturm, pela 2ª rodada da Liga Europa - 1 gol

. Chelsea 5x1 Bournemouth, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês - 1 gol

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Agenda

Com Evanilson, o Bournemouth voltará a campo na próxima quinta-feira (5), quando enfrentará o Sparta Praha, fora de casa, pela quarta rodada da Liga Europa. Os Cherries seguem com 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias em três partidas.