Harry Kane perde pênalti contra o Borussia DortmundDivulgação / Bayern de Munique
Harry Kane, em sua primeira partida após conquistar, na segunda-feira, sua primeira Bola de Ouro, desperdiçou um pênalti e as duas equipes seguem empatadas em número de pontos — agora com 18 — no topo da tabela, com o Bayern mantendo a liderança graças a um saldo de gols superior (+19 contra +8).
O Bayern chegou a ficar à frente no placar duas vezes, com gols do austríaco Konrad Laimer (38') e do francês Dayot Upamecano (66').
No entanto, o Dortmund conseguiu buscar a igualdade em ambas as ocasiões, com gols do guineense Serhou Guirassy (60') e do português Fábio Silva (89').
Kane errou a cobrança de pênalti no início da segunda etapa (56'), perdendo a chance de abrir 2 a 0 para sua equipe. Pouco depois, os visitantes conseguiram empatar a partida.
Além do empate decepcionante e do fato de a celebração de Kane pela Bola de Ouro ter sido ofuscada, o Bayern recebeu outras duas más notícias neste sábado: as lesões do marroquino Ismael Saibari e do alemão Serge Gnabry, ambos substituídos por volta dos 30 minutos de jogo.
Somado a isso, há a preocupação com a substituição, nos minutos finais, do francês Michael Olise, que aparentemente sentiu uma lesão no joelho direito após um choque com Nico Schlotterbeck.
A expressão séria dos jogadores e torcedores do Bayern ao final da partida contrastava com o clima que antecedeu o jogo, quando Kane foi aclamado durante a apresentação do troféu da Bola de Ouro ao público.
Como parte da homenagem, ele entrou sozinho no gramado da Allianz Arena, com a bola dourada nas mãos, para ser saudado pelos 75.000 espectadores que lotavam o estádio.
No campo, ele foi acompanhado por sua família, e o círculo central estava decorado com o rosto do artilheiro inglês. Ao mesmo tempo, a poucos quilômetros dali, uma imagem dele era projetada na base da torre do Parque Olímpico de Munique.
Kane não conseguiu marcar nesta partida, sendo sua principal contribuição a assistência para o gol de Upamecano.
Na cobrança de pênalti, ele acertou o travessão. Mais tarde, aos 76 minutos, também carimbou a trave em uma finalização.
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