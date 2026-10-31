Harry Kane perde pênalti contra o Borussia Dortmund - Divulgação / Bayern de Munique

Harry Kane perde pênalti contra o Borussia DortmundDivulgação / Bayern de Munique

Publicado 31/10/2026 18:01

Bayern de Munique viu a vitória escapar nos instantes finais e ficou com um empate amargo por 2 a 2, em casa, contra o Borussia Dortmund, neste sábado (31), no 'Klassiker', o grande destaque da oitava rodada da Bundesliga.

Leia mais: Estêvão tem gol anulado, mas Chelsea vence e aumenta crise no United



Harry Kane, em sua primeira partida após conquistar, na segunda-feira, sua primeira Bola de Ouro, desperdiçou um pênalti e as duas equipes seguem empatadas em número de pontos — agora com 18 — no topo da tabela, com o Bayern mantendo a liderança graças a um saldo de gols superior (+19 contra +8).



O Bayern chegou a ficar à frente no placar duas vezes, com gols do austríaco Konrad Laimer (38') e do francês Dayot Upamecano (66'). Harry Kane, em sua primeira partida após conquistar, na segunda-feira, sua primeira Bola de Ouro, desperdiçou um pênalti e as duas equipes seguem empatadas em número de pontos — agora com 18 — no topo da tabela, com o Bayern mantendo a liderança graças a um saldo de gols superior (+19 contra +8).O Bayern chegou a ficar à frente no placar duas vezes, com gols do austríaco Konrad Laimer (38') e do francês Dayot Upamecano (66').

Confira mais: City perde para o Brighton e vê liderança ameaçada no Inglês



No entanto, o Dortmund conseguiu buscar a igualdade em ambas as ocasiões, com gols do guineense Serhou Guirassy (60') e do português Fábio Silva (89').



Kane errou a cobrança de pênalti no início da segunda etapa (56'), perdendo a chance de abrir 2 a 0 para sua equipe. Pouco depois, os visitantes conseguiram empatar a partida. No entanto, o Dortmund conseguiu buscar a igualdade em ambas as ocasiões, com gols do guineense Serhou Guirassy (60') e do português Fábio Silva (89').Kane errou a cobrança de pênalti no início da segunda etapa (56'), perdendo a chance de abrir 2 a 0 para sua equipe. Pouco depois, os visitantes conseguiram empatar a partida.

Leia também: Juninho marca golaço de letra e brilha em vitória do Pumas



Além do empate decepcionante e do fato de a celebração de Kane pela Bola de Ouro ter sido ofuscada, o Bayern recebeu outras duas más notícias neste sábado: as lesões do marroquino Ismael Saibari e do alemão Serge Gnabry, ambos substituídos por volta dos 30 minutos de jogo.



Somado a isso, há a preocupação com a substituição, nos minutos finais, do francês Michael Olise, que aparentemente sentiu uma lesão no joelho direito após um choque com Nico Schlotterbeck. Além do empate decepcionante e do fato de a celebração de Kane pela Bola de Ouro ter sido ofuscada, o Bayern recebeu outras duas más notícias neste sábado: as lesões do marroquino Ismael Saibari e do alemão Serge Gnabry, ambos substituídos por volta dos 30 minutos de jogo.Somado a isso, há a preocupação com a substituição, nos minutos finais, do francês Michael Olise, que aparentemente sentiu uma lesão no joelho direito após um choque com Nico Schlotterbeck.

Confira também: Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura faz gol e comanda goleada na Arábia



A expressão séria dos jogadores e torcedores do Bayern ao final da partida contrastava com o clima que antecedeu o jogo, quando Kane foi aclamado durante a apresentação do troféu da Bola de Ouro ao público.



Como parte da homenagem, ele entrou sozinho no gramado da Allianz Arena, com a bola dourada nas mãos, para ser saudado pelos 75.000 espectadores que lotavam o estádio. A expressão séria dos jogadores e torcedores do Bayern ao final da partida contrastava com o clima que antecedeu o jogo, quando Kane foi aclamado durante a apresentação do troféu da Bola de Ouro ao público.Como parte da homenagem, ele entrou sozinho no gramado da Allianz Arena, com a bola dourada nas mãos, para ser saudado pelos 75.000 espectadores que lotavam o estádio.