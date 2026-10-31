Kaká é ídolo do Milan, clube que defendeu por sete temporadas - Christopher Pike / AFP

Kaká é ídolo do Milan, clube que defendeu por sete temporadasChristopher Pike / AFP

Publicado 31/10/2026 20:00

Antigo astro do Brasil, Kaká entrou para o hall da fama do Milan , da Itália, e ganhou uma série de homenagens antes do clássico com a Inter de Milão, neste sábado (31), no San Siro. Mais cedo, o ex-meia escreveu carta aos torcedores relembrando momento marcante no clássico. Depois, a minutos do apito inicial, ele se emocionou ao receber troféu e ser reverenciado pelo estádio dentro de campo.

Em votação realizada pela torcida em abril, Kaká foi escolhido entre os três melhores meio-campistas da história do clube, ao lado das lendas Carlo Ancelotti e Ruud Gullit. Com isso, entrou para o hall da fama, pelos seis anos de atuações históricas no time italiano. O ex-craque defendeu o Milan entre 2003 e 2009. Depois, retornou para uma última temporada em 2013.

Pelo clube de Milão, o brasileiro conquistou o Campeonato Italiano (2003/04), uma Supercopa Italiana (2004), a Liga dos Campeões da Uefa (2006/07), a Supercopa da Uefa (2007) e o Mundial de Clubes (2007). Além disso, pela brilhante fase vivida em 2007, ele recebeu o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

Carta aos torcedores do Milan

Na manhã deste sábado, Kaká assinou uma carta aos torcedores relembrando seu primeiro gol pelo Milan, justamente em um clássico contra a Inter de Milão. Nela, ele também reforçou as memórias que guarda dos tempos em que jogou no clube, e antecipou a emoção de ser homenageado.

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"Queridos torcedores do Milan, o dérbi ficará para sempre impresso na minha memória, e marcar o meu primeiro gol naquela partida foi uma emoção única. Certos momentos mágicos nunca são esquecidos, e é lindo poder reviver essas sensações junto com vocês. Alguns amores nunca acabam. Forza Milan!", escreveu o jogador, em carta divulgada pelo clube.

Emoção e lágrimas no San Siro

No gramado do San Siro, antes de a bola rolar para o clássico de Milão, Kaká recebeu de Daniele Massaro, embaixador e ex-jogador do Milan, um troféu comemorativo por sua entrada no hall da fama. Com microfone em mãos, o brasileiro rompeu em lágrimas enquanto agradecia aos torcedores que o acompanharam e relembrava a passagem pelo "Rossoneri".

Encerrado o discurso, o ex-meia correu para perto da arquibancada e deu quase uma volta olímpica, reproduzindo sua comemoração com os dedos apontados aos céus, fazendo corações com as mãos e batendo no peito, emocionado com o carinho dos torcedores.

Milan venceu a Inter de Milão

Após as homenagens a Kaká, Milan e Inter de Milão se enfrentaram em clássico pelo Campeonato Italiano. Logo aos 10 minutos de jogo, o time rossonero já havia aberto 2 a 0, com gols do americano Pulisic e do francês Rabiot. Os rivais diminuíram aos 22, com o zagueiro Bastoni. Porém, ainda no primeiro tempo, o belga Diego Moreira abriu 3 a 1, dando números finais à vitória milanista.