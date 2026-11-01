Bruno Guimarães desperdiçou pênalti pelo Arsenal - Darren Staples / AFP

Bruno Guimarães desperdiçou pênalti pelo ArsenalDarren Staples / AFP

Publicado 01/11/2026 09:27



O meio-campista carioca Bruno Guimarães reconheceu, em entrevista à 'ESPN', que seu método de bater pênalti não está funcionando e admite a possibilidade de mudar seu estilo. O jogador ficou marcado na Copa do Mundo por desperdiçar uma cobrança na eliminação brasileira precoce para a Noruega. No último domingo (27), o volante perdeu novamente uma penalidade e foi responsável direto pela eliminação do Arsenal para o Fleetwood, na Copa da Liga Inglesa.

Leia mais: Mourinho não garante titularidade de Vini Jr na Liga dos Campeões

"Eu tentava bater de uma maneira, tentei na Copa e tentei aqui, já vi que não dá certo. Sou humilde o suficiente para reconhecer que eu tenho que melhorar, que tenho de mudar a maneira de bater", lamentou Bruno, comentando sobre a forma que cobrou os dois pênaltis perdidos.

Apesar de admitir que seu histórico recente está sendo negativo, o jogador reforça que no período anterior ao mundial, seu aproveitamento era muito bom, e por conta disso seguiu cobrando da mesma maneira.

"Como falei, sou humilde para reconhecer que não tem sido bom. Meu retrospecto antes da Copa era muito bom, e nesses últimos eu não consegui responder à altura. É algo que tenho de trabalhar em cima, treinar de um outro jeito. Os desafios não param e, se eu me deixar levar, só vou para baixo", afirmou o atleta.

A cobrança perdida por Bruno Guimarães nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega ocorreu aos 13 minutos da primeira etapa, enquanto o placar ainda estava 0 a 0. O renomado treinador italiano Carlo Ancelotti designou o jogador como cobrador oficial caso houvesse a oportunidade no tempo regulamentar, com base nos treinamentos e em dados estatísticos.

Diante da oportunidade, o camisa 8 da Seleção acabou cobrando em meia altura e sem muita força, facilitando a defesa do goleiro Nyland. Na sequência da partida, os noruegueses conseguiram ampliar o placar para 2 a 0, e Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

Após a eliminação, os torcedores do Brasil começaram a debater se realmente Bruno Guimarães seria o melhor cobrador da equipe, alegando que ele teria pouca experiência em jogos grandes e menos ainda com a camisa da seleção brasileira.

Ao ser perguntado sobre o tema, o jogador explicou a situação e utilizou exemplos de outras estrelas mundiais que também perderam pênaltis ao longo do Mundial.

"Bato três, quatro pênaltis por dia. É algo que quero me preparar para, caso aconteça novamente, não deixar meus companheiros desamparados. O Messi e Mbappé perderam pênaltis na Copa. A gente não gosta que aconteça. O que eu tenho que fazer é trabalhar mais para, quando surgir outra oportunidade, eu ir lá e não desperdiçar", finalizou Bruno.