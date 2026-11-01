Bruno Guimarães desperdiçou pênalti pelo ArsenalDarren Staples / AFP
Bruno Guimarães reconhece ineficiência em pênaltis: 'Não tem sido bom'
Volante brasileiro do Arsenal foi um dos responsáveis pela eliminação precoce da equipe ao errar cobrança na Copa da Liga Inglesa
Jornal espanhol minimiza suspensão de Vini Jr: ‘Ninguém sente falta’
Atacante do Real Madrid não pôde atuar na vitória por 3 a 0 sobre o Racing Club, já que ainda cumpre punição na competição nacional
Pedro Emanuel destaca confiança em virada do Vasco: ‘Estamos no jogo’
Técnico mostrou acreditar na classificação após o revés por 1 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil
Grêmio supera o Atlético-MG e abre vantagem na Copa do Brasil
Tricolor Gaúcho venceu o Galo por 2 a 0, em Porto Alegre, e saiu na frente na briga por uma vaga na final do torneio nacional
Antonelli conquista título e se torna campeão mais jovem da Fórmula 1
Piloto italiano da Mercedes fatura o campeonato aos 20 anos, bate recorde do alemão Sebastian Vettel e encerra jejum de 73 anos da Itália
Diretor do Vasco detona arbitragem contra o Palmeiras: 'Vergonhosa'
Admar Lopes ficou na bronca depois da derrota por 1 a 0 para Verdão, no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Éder Militão tem casa roubada e sofre prejuízo de R$ 2 milhões
Mansão do jogador brasileiro foi invadida no último dia 25, enquanto ele estava com o elenco do Real Madrid no jogo contra o Barcelona
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