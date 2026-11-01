Estêvão atuando na vitória por 2 a 0 contra o Manchester United, no Campeonato Inglês - GLYN KIRK / AFP

Estêvão atuando na vitória por 2 a 0 contra o Manchester United, no Campeonato InglêsGLYN KIRK / AFP

Publicado 01/11/2026 10:10 | Atualizado 01/11/2026 10:27

O jovem Estêvão ganhou sua primeira oportunidade como titular na Premier League nesta temporada diante do Manchester United, neste sábado (31), em vitória do Chelsea por 2 a 0. Com uma boa atuação em Stamford Bridge, o atacante despertou a atenção de alguns portais, como o "As", da Espanha, que elogiou o seu desempenho.

Na análise, o site pontua que o espanhol Xabi Alonso demorou a dar oportunidades ao brasileiro e cita os problemas de lesão do elenco do Chelsea. Durante a semana, a torcida do clube de Londres criou uma campanha nas redes sociais para pedir mais chances ao atacante no time titular.

"Estêvão é um jogador diferente. Em sua segunda temporada em Londres, os torcedores do Chelsea sabem disso muito bem; o clube, mais ainda. Seu tempo de jogo praticamente inexistente nesta temporada acendeu o alarme no estádio dos Blues. A ausência de João Pedro, que deve mantê-lo afastado por pelo menos três semanas, abriu caminho para uma vaga no time titular, ou pelo menos era o que se esperava. Mas não para Xabi", afirmou o jornal, criticando o treinador espanhol dos Blues.

Outro episódio envolvendo o craque brasileiro, foi na partida da Copa da Liga Inglesa, diante do Liverpool, no meio da última semana, quando o atacante ficou aquecendo à beira do campo em Anfield. Torcedores do Chelsea pediram sua entrada, mas não foram atendidos pelo treinador espanhol.

A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas o time de Londres foi derrotado nos pênaltis e deu adeus ao torneio nacional.

"Talvez Xabi tenha percebido isso, talvez influenciado pela completa falta de efetividade e criatividade demonstrada contra os Reds, e tenha decidido ouvir seus torcedores", acrescentou o portal.

Aproveitou a oportunidade

Diante do Manchester United, Estêvão jogou como titular e foi sacado apenas no final da partida. Sua atuação chamou a atenção da torcida e da imprensa europeia, sendo decisivo na equipe mesmo sem participar diretamente dos gols. Foi dos pés dele que o Chelsea criou as melhores chances e conseguiu sufocar o rival.

Além disso, marcou duas vezes na partida, mas foi 'barrado' pela arbitragem após análise do VAR. "Ele foi a força motriz do ataque, o jogador de destaque: 50% dos dribles completados, 81% dos passes certos no terço final do campo, 3 passes decisivos que resultaram em finalizações, 50% dos duelos vencidos e dois gols anulados por impedimento milimétrico", detalhou sobre a atuação do jogador revelado pelo Palmeiras.

E o jornal ainda reforçou: "Sua atuação foi inegável; talvez uma das melhores desde que chegou em Londres e possivelmente também sua oportunidade mais importante de provar seu valor a Xabi Alonso", com certo tom crítico a respeito das decisões do comandante.

Agora, o Chelsea só retorna aos gramados no próximo domingo (08), para encarar o Sunderland, às 11h (de Brasília). O jogo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio da Luz, casa do adversário.