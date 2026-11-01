Muslera vive temporada de altos e baixos no Estudiantes - Pablo Porciuncula / AFP

Muslera vive temporada de altos e baixos no EstudiantesPablo Porciuncula / AFP

Publicado 01/11/2026 12:29

Uma das principais figuras da atual edição da Libertadores, algoz da eliminação do Flamengo na semifinal , o goleiro Fernando Muslera viveu uma noite para se esquecer neste sábado (31). O arqueiro do Estudiantes teve uma atuação bem ruim diante do Instituto, pelo Campeonato Argentino, no empate por 3 a 3, dentro de casa, no Estádio Jorge Luis Hirschi.

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A primeira falha do experiente de 40 anos ocorreu com apenas dois minutos de bola rolando. Após receber um recuo do zagueiro, o goleiro tentou driblar o atacante Facundo Suárez e foi desarmado. O atacante adversário teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.



No segundo tempo, outra falha logo aos três minutos. Em cobrança de escanteio, Muslera saiu completamente sem tempo e foi antecipado por Leonel Mosevich. O jogador do Instituto mandou de cabeça, sem dificuldades, e ampliou a vantagem dentro da casa do Estudiantes.



Quatro minutos mais tarde, outro erro do arqueiro Muslera. Dessa vez, Jhon Córdoba saiu em velocidade pelo lado direito de ataque e chutou quase sem ângulo. Apesar da intensidade do chute, o goleiro aceitou e a equipe visitante abriu 3 a 0 no placar.



Mesmo com as falhas do uruguaio, o Estudiantes buscou o prejuízo e chegou ao empate no duelo. O capitão Guido Carrillo marcou aos 13 do segundo tempo. Depois foi a vez do camisa 10, Tiago Palacios, que fez o segundo dos mandantes aos 20 minutos. E Fabricio Pérez deixou tudo igual aos 41 minutos. A primeira falha do experiente de 40 anos ocorreu com apenas dois minutos de bola rolando. Após receber um recuo do zagueiro, o goleiro tentou driblar o atacante Facundo Suárez e foi desarmado. O atacante adversário teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.No segundo tempo, outra falha logo aos três minutos. Em cobrança de escanteio, Muslera saiu completamente sem tempo e foi antecipado por Leonel Mosevich. O jogador do Instituto mandou de cabeça, sem dificuldades, e ampliou a vantagem dentro da casa do Estudiantes.Quatro minutos mais tarde, outro erro do arqueiro Muslera. Dessa vez, Jhon Córdoba saiu em velocidade pelo lado direito de ataque e chutou quase sem ângulo. Apesar da intensidade do chute, o goleiro aceitou e a equipe visitante abriu 3 a 0 no placar.Mesmo com as falhas do uruguaio, o Estudiantes buscou o prejuízo e chegou ao empate no duelo. O capitão Guido Carrillo marcou aos 13 do segundo tempo. Depois foi a vez do camisa 10, Tiago Palacios, que fez o segundo dos mandantes aos 20 minutos. E Fabricio Pérez deixou tudo igual aos 41 minutos.

Temporada de altos e baixos de Muslera

O arqueiro de 40 anos está em sua segunda temporada no futebol argentino após vários anos na Europa. Mesmo com a experiência do Velho Continente, Muslera passa por uma montanha-russa tanto no Estudiantes quanto na seleção do Uruguai.



Na Copa do Mundo deste ano, por exemplo, o arqueiro foi escolhido como titular por Marcelo Bielsa e não correspondeu às expectativas. Ele falhou no jogo decisivo diante da Espanha e o país sul-americano terminou eliminado. Nesse duelo, Fernando foi substituído por Sergio Rochet no intervalo após o erro.



A situação é parecida ao que acontece no Estudiantes. Com algumas falhas durante a temporada, o arqueiro foi fundamental nas semifinais da Copa Libertadores da América diante do Flamengo. Ele defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a equipe na decisão.



O jogo decisivo da competição continental acontece no dia 28 de novembro, diante do Palmeiras. A expectativa é de que o goleiro retome a confiança até o duelo diante dos paulistas. Além do uruguaio, a equipe tem três jovens arqueiros no elenco: Fabricio Iacovich, de 24 anos, Rodrigo Borzone, de 22, e Van Der Tuin, de 20.