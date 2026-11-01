Kylian Mbappé é atacante e um dos destaques do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Kylian Mbappé é atacante e um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 01/11/2026 14:00

A polêmica entre Mbappé, do Real Madrid, e o povo chinês segue rendendo. Na última semana, o atacante merengue fez comentário considerado desrespeitoso sobre meme que o relaciona a Mao Tsé-Tung , líder revolucionário e fundador da República Popular da China. Entre as represálias, canais de TV locais suspenderam as transmissões do Campeonato Espanhol neste fim de semana, segundo o jornal espanhol "Marca".

Neste sábado (31), a TV Estatal da China, CCTV, não transmitiu nenhum jogo da La Liga. Em seguida, o jogo entre Real Madrid e Racing não só ficou sem transmissão no canal do Estado, como foi retirado até da grade de plataformas de streaming chinesas. O site Migu foi um deles: até sábado, os jogos passaram normalmente; mas, nesse domingo (1º), o jogo da equipe madrilenha ficou fora do ar.

O canal CCTV já havia anunciado, na última terça-feira (27), dia que a polêmica "estourou", que não transmitiria mais jogos do Campeonato Espanhol. Junto a ele, não só meios de comunicação, como também marcas de diversos produtos repreenderam a atitude de Mbappé.

No âmbito da publicidade, o francês perdeu contratos com Dongpeng (empresa de bebidas), Mengniu (gigante dos produtos lácteos) e Milkground (produtora de queijos). Sem contar a reprovação do jornal esportivo chinês "Dongqiudi", que definiu as falas do jogador como "ofensas ao povo chinês".

Até o Ministério das Relações Exteriores da China se manifestou contra a fala de Mbappé, prometendo que todos aqueles que "ferem os sentimentos do povo chinês" enfrentarão oposição no país.

Entenda a polêmica

A polêmica entre Mbappé e o povo chinês partiu de uma participação no programa "The Bridge". Em jogo de respostas rápidas, o francês foi perguntado sobre qual era o meme que mais o fazia rir. Na resposta, lembrou de uma montagem humorística que coloca seu rosto no corpo de Mao Tsé-Tung. Quando comentou a imagem, o astro se referiu ao líder como "ditador chinês", o que foi visto como tremendo desrespeito.

Mbappé se desculpou

"Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi imprudente, e agora compreendo que ele feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa, de forma alguma, foi a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente", declarou.

