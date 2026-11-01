Kylian Mbappé é atacante e um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP
China suspende jogos do Campeonato Espanhol após polêmica com Mbappé
Canais de TV chineses não transmitiram partida do Real Madrid neste domingo (1º); nenhum jogo da liga passou neste fim de semana
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Hugo Calderano briga até o fim, mas é eliminado do WTT de Montpellier
Em uma partida disputada ponto a ponto e decidida no último set, o brasileiro levou a pior e acabou perdendo para o adversário
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem final de duplas em Tóquio
Brasileira e canadense foram superadas por 2 sets a 0, com duplo de 6/2 na decisão, e ficaram com o vice-campeonato de duplas
Algoz do Flamengo, Muslera falha três vezes em jogo do Estudiantes
Goleiro uruguaio decidiu disputa de pênaltis com o Rubro-Negro na Libertadores; neste sábado (31), viveu noite para esquecer em La Plata
Em busca do Brasileirão, Flamengo conta com retrospecto positivo
Rubro-Negro tem vantagem nos confrontos diretos contra o Palmeiras, fora de casa, nos últimos 10 anos, pela liga nacional
Canobbio, do Fluminense, aparece de surpresa em festa de torcedor mirim
Pequeno tricolor, Noah completou 5 anos neste sábado (31), e pediu a presença dos jogadores; mãe do garoto contatou o uruguaio
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