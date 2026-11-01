Hugo Calderano, mesatenista brasileiro - Divulgação / WTT

Hugo Calderano, mesatenista brasileiroDivulgação / WTT

Publicado 01/11/2026 13:33

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano foi eliminado do WTT de Montpellier, na França, após ser superado pelo sul-coreano Jang Woojin, por 4 sets a 3. A partida das semifinais foi realizada na manhã deste domingo (1°) e reservou uma disputa bem equilibrada e teve parciais de 11/8, 8/11, 7/11, 11/7, 14/12, 9/11 e 14/12.

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Com a classificação o sul-coreano, que está no 10° lugar entre os melhores do mundo, enfrentará o alemão Patrick Franziska, número 18 do ranking, que surpreendeu ao derrotar o sueco Truls Möregårdh, atual campeão do torneio e número 4 da ITTF, nas semifinais. A grande decisão do torneio da França acontecerá na tarde deste domingo (1°).

A partida entre Calderano e Woojin teve equilíbrio do início ao fim, e foi disputada até o último ponto. Após um bom desempenho diante do russo Sidorenko, neste sábado (31), o brasileiro não entrou com o mesmo ritmo e foi dominado no início do confronto, vendo o adversário vencer o primeiro set por 11 a 8.

Nos dois sets seguintes, o brasileiro conseguiu entrar na disputa e parecia ter encontrado o equilíbrio necessário para voltar a partida. Desse modo, ele conseguiu a virada por 11 a 8 e 11 a 7, respectivamente, colocando 2 a 1 no placar. Mas não conseguiu manter o ritmo nos sets posteriores, e viu a vantagem obtida ser superada, e novamente viu o adversário ficar à frente, vencendo a quarta e quinta parcial.

No 6º set, Hugo Calderano sofreu diante de Woojin e disputou praticamente ponto a ponto com o sul-coreano. No entanto, conseguiu abrir vantagem no final e fechou por 11 a 9, empatando novamente o confronto. A vaga na final ficou para ser definida em uma disputa para o último set e os competidores novamente brigaram ponto a ponto.

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O brasileiro Calderano chegou a ter o match point, e vislumbrar a vaga inédita para competidores brasileiros na final, mas levou a virada nos últimos momentos e acabou eliminado do torneio. O 7º set terminou em 14 a 12.

Apesar da eliminação amarga, está foi a melhor campanha de Hugo na WTT de Montpellier, e inclusive, também foi o melhor resultado que um mesatenista brasileiro conseguiu obter na história da competição, neste etapa. Nas últimas duas edições, ele havia sido eliminado na primeira fase, e nas oitavas de finais do torneio.