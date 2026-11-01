Hugo Calderano, mesatenista brasileiroDivulgação / WTT
Hugo Calderano briga até o fim, mas é eliminado do WTT de Montpellier
Em uma partida disputada ponto a ponto e decidida no último set, o brasileiro levou a pior e acabou perdendo para o adversário
Jornal espanhol minimiza suspensão de Vini Jr: ‘Ninguém sente falta’
Atacante do Real Madrid não pôde atuar na vitória por 3 a 0 sobre o Racing Club, já que ainda cumpre punição na competição nacional
Pedro Emanuel destaca confiança em virada do Vasco: ‘Estamos no jogo’
Técnico mostrou acreditar na classificação após o revés por 1 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil
Grêmio supera o Atlético-MG e abre vantagem na Copa do Brasil
Tricolor Gaúcho venceu o Galo por 2 a 0, em Porto Alegre, e saiu na frente na briga por uma vaga na final do torneio nacional
Antonelli conquista título e se torna campeão mais jovem da Fórmula 1
Piloto italiano da Mercedes fatura o campeonato aos 20 anos, bate recorde do alemão Sebastian Vettel e encerra jejum de 73 anos da Itália
Diretor do Vasco detona arbitragem contra o Palmeiras: 'Vergonhosa'
Admar Lopes ficou na bronca depois da derrota por 1 a 0 para Verdão, no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Éder Militão tem casa roubada e sofre prejuízo de R$ 2 milhões
Mansão do jogador brasileiro foi invadida no último dia 25, enquanto ele estava com o elenco do Real Madrid no jogo contra o Barcelona
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