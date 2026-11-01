Jude Bellingham marcou na vitória do Real Madrid - Ander Gillenea / AFP

Jude Bellingham marcou na vitória do Real MadridAnder Gillenea / AFP

Publicado 01/11/2026 14:30

A disputa pela liderança do Campeonato Espanhol ficou embolada. Com atuação avassaladora no primeiro tempo, o Real Madrid venceu o Racing por 3 a 0, neste domingo (1), fora de casa, pela 11ª rodada, e segue na cola do líder Barcelona. Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Yan Diomandé marcaram os gols da partida, todos durante o primeiro tempo. Foi a quarta vitória consecutiva do time merengue na competição.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 27 pontos na terceira colocação, com três a menos do que o líder Barcelona, que goleou o Alavés por 6 a 1 e se recuperou da derrota para o rival da capital espanhola. A equipe comandada pelo técnico José Mourinho volta a campo na quarta-feira (4), às 14h15 (de Brasília), contra o AEK, da Grécia, fora de casa, pela Liga dos Campeões.



Embalado pela vitória no clássico contra o Barcelona, o Real Madrid tomou a iniciativa e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. O time merengue precisou de apenas 35 minutos para marcar três gols e encaminhar a vitória. Kylian Mbappé abriu o placar aos 11, de pênalti, enquanto Jude Bellingham ampliou aos 22. Por fim, Yan Diomandé fez uma pintura para anotar o terceiro gol.

Mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid teve controle das ações. O time comandado por José Mourinho finalizou 15 vezes contra apenas quatro do Racing. Além disso, o time merengue dominou a posse de bola com 53% — que só não foi maior porque diminuiu o ritmo no segundo tempo, quando o jogo já estava controlado com a parcial de 3 a 0 no placar.

Apesar de diminuir o ritmo no segundo tempo, o Real Madrid teve chances de transformar a vitória em goleada. Kylian Mbappé carimbou a trave logo no início da etapa final, enquanto Jude Bellingham teve um gol anulado aos 45 minutos. Por outro lado, o Racing teve um pênalti cancelado após o árbitro revisar o lance no VAR. Mas, nem de perto, os donos da casa ameaçaram o time merengue.