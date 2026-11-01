Esteban Ocon foi afastado da HaasCarl de Souza / AFP
Ocon nega agressão após discussão com chefe da Haas no GP do México
Piloto francês foi afastado da equipe e será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos, atual reserva do time americano
Entenda o caso
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Time de Gattuso descolou na ponta da competição depois do tropeço da Inter, que perdeu para o Milan por 3 a 1, no último sábado (31)
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Mbappé, Bellingham e Diomandé marcaram os gols da vitória do time merengue, que reduziu a distância para o líder Barcelona para três pontos
China suspende jogos do Campeonato Espanhol após polêmica com Mbappé
Canais de TV chineses não transmitiram partida do Real Madrid neste domingo (1º); nenhum jogo da liga passou neste fim de semana
Hugo Calderano briga até o fim, mas é eliminado do WTT de Montpellier
Em uma partida disputada ponto a ponto e decidida no último set, o brasileiro levou a pior e acabou perdendo para o adversário
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem final de duplas em Tóquio
Brasileira e canadense foram superadas por 2 sets a 0, com duplo de 6/2 na decisão, e ficaram com o vice-campeonato de duplas
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