Jogadores da Lazio comemoram gol marcado sobre o Cagliari - Tiziana Fabi / AFP

Jogadores da Lazio comemoram gol marcado sobre o CagliariTiziana Fabi / AFP

Publicado 01/11/2026 15:32

A Lazio aproveitou o tropeço da Inter de Milão no sábado (31) e se isolou na liderança da Serie A graças à vitória por 2 a 1 em casa sobre o Cagliari, neste domingo (1º), em partida da décima rodada.

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Inter e Lazio haviam chegado ao fim de semana empatadas em pontos e em saldo, com a equipe de Milão à frente apenas por ter marcado mais gols.



A derrota da Inter por 3 a 1 no sábado, no 'Derby della Madonnina' contra o Milan, alterou o saldo de gols, permitindo que a Lazio assumisse a primeira colocação. Inter e Lazio haviam chegado ao fim de semana empatadas em pontos e em saldo, com a equipe de Milão à frente apenas por ter marcado mais gols.A derrota da Inter por 3 a 1 no sábado, no 'Derby della Madonnina' contra o Milan, alterou o saldo de gols, permitindo que a Lazio assumisse a primeira colocação.

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Com a vitória deste domingo no estádio Olímpico, a equipe chegou aos 28 pontos, com um retrospecto impressionante de nove vitórias e um empate desde o início desta Serie A, enquanto a Inter permaneceu com 25 pontos.



O Cagliari, 11º colocado, surpreendeu logo no começo do jogo ao abrir o placar com um gol do angolano M'Bala Nzola, aos 20 minutos. No entanto, a equipe da casa empatou aos 36, por meio do dinamarquês Gustav Isaksen. Com a vitória deste domingo no estádio Olímpico, a equipe chegou aos 28 pontos, com um retrospecto impressionante de nove vitórias e um empate desde o início desta Serie A, enquanto a Inter permaneceu com 25 pontos.O Cagliari, 11º colocado, surpreendeu logo no começo do jogo ao abrir o placar com um gol do angolano M'Bala Nzola, aos 20 minutos. No entanto, a equipe da casa empatou aos 36, por meio do dinamarquês Gustav Isaksen.

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Apesar do domínio avassalador da Lazio na partida, o empate persistiu quase até o fim, quando Andrea Pinamonti (83') coroou os esforços do time da casa, garantindo a vitória por 2 a 1.



A Lazio, que conquistou o título italiano pela última vez no ano 2000, nunca havia protagonizado um início de temporada tão espetacular. Apesar do domínio avassalador da Lazio na partida, o empate persistiu quase até o fim, quando Andrea Pinamonti (83') coroou os esforços do time da casa, garantindo a vitória por 2 a 1.A Lazio, que conquistou o título italiano pela última vez no ano 2000, nunca havia protagonizado um início de temporada tão espetacular.

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O triunfo deste domingo ocorreu, assim como nos jogos anteriores em casa, com partes das arquibancadas vazias, sem a presença de 'ultras' e 'tifosi', devido ao conflito aberto entre eles e o proprietário e presidente do clube, Claudio Lotito.



Além de conquistar três pontos fundamentais na disputa com a Inter, a Lazio mantém uma vantagem de quatro pontos sobre a Roma (3ª), que, no sábado, venceu o Udinese por 5 a 2, em Udine. O triunfo deste domingo ocorreu, assim como nos jogos anteriores em casa, com partes das arquibancadas vazias, sem a presença de 'ultras' e 'tifosi', devido ao conflito aberto entre eles e o proprietário e presidente do clube, Claudio Lotito.Além de conquistar três pontos fundamentais na disputa com a Inter, a Lazio mantém uma vantagem de quatro pontos sobre a Roma (3ª), que, no sábado, venceu o Udinese por 5 a 2, em Udine.

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Já o Como (4º) segue a cinco pontos da liderança, após vencer o lanterna Unione Venezia por 1 a 0, no primeiro jogo deste domingo, graças a um gol de pênalti marcado por seu capitão, o francês Lucas Da Cunha.



Esta é a quinta vitória consecutiva da equipe lombarda, comandada pelo espanhol Cesc Fábregas, considerando todas as competições. Já o Como (4º) segue a cinco pontos da liderança, após vencer o lanterna Unione Venezia por 1 a 0, no primeiro jogo deste domingo, graças a um gol de pênalti marcado por seu capitão, o francês Lucas Da Cunha.Esta é a quinta vitória consecutiva da equipe lombarda, comandada pelo espanhol Cesc Fábregas, considerando todas as competições.