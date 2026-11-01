Filipe Luís é o técnico do MônacoValery Hache / AFP
Mônaco de Filipe Luís chega a três jogos sem vitória no Francês
Time comandado pelo ex-técnico do Flamengo perde para o Paris FC por 3 a 1, neste domingo (1), e vê liderança ficar distante
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Mbappé, Bellingham e Diomandé marcaram os gols da vitória do time merengue, que reduziu a distância para o líder Barcelona para três pontos
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Canais de TV chineses não transmitiram partida do Real Madrid neste domingo (1º); nenhum jogo da liga passou neste fim de semana
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