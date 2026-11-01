Filipe Luís é o técnico do Mônaco - Valery Hache / AFP

Filipe Luís é o técnico do MônacoValery Hache / AFP

Publicado 01/11/2026 16:30

O Mônaco sofreu a segunda derrota no Campeonato Francês e vive a sua primeira fase de instabilidade sob o comando do técnico Filipe Luís. Jogando fora de casa, o time monegasco foi derrotado pelo Paris FC por 3 a 1, neste domingo (1), pela 9ª rodada, e chegou a três jogos sem vitória na competição. Sinayoko, duas vezes, e Pagis, marcaram para os parisienses, enquanto Balogun descontou.

Com o resultado, o Mônaco permaneceu com 15 pontos e caiu para o sexto lugar no Campeonato Francês. Sem vencer há três jogos na competição nacional, o time comandado pelo técnico Filipe Luís encara o Le Mans, no próximo domingo (8), às 13h15 (de Brasília), fora de casa, pela 10ª rodada. Antes, enfrenta o Nordsjaelland, da Dinamarca, na quinta-feira (5), às 17h, pela Liga Conferência.

Sensação do Campeonato Francês na temporada 2026/27, o Paris FC tomou a iniciativa e controlou as ações. Jogando em casa, o time parisiense quase abriu o placar aos 13 minutos, mas Lees-Melou acertou a trave após chute da entrada da área. De tanto insistir, os donos da casa abriram o placar aos 38 minutos, com Sinayoko. Inspirado, o atacante ampliou o placar aos 44.

Na etapa final, o Mônaco tentou reagir. O técnico Filipe Luís fez mudanças e colocou Mawissa e Balogun. E deu certo. O atacante americano diminuiu o placar aos 19 minutos, quando aproveitou cruzamento de Vanderson e completou para o fundo das redes. Porém, a alegria não durou muito tempo. Aos 29, Pagis recebeu de Sinayoko e confirmou a vitória do Paris FC.

Contratado nesta temporada, Filipe Luís tem a sua primeira experiência internacional na carreira. O treinador, de 41 anos, começou a carreira profissional em 2024, quando substituiu Tite no comando do Flamengo. Logo no primeiro ano, conquistou o título da Copa do Brasil e levou o Rubro-Negro à Libertadores da temporada seguinte.

Já em 2025, Filipe Luís viveu uma temporada muito vitoriosa no comando do Flamengo. O Rubro-Negro conquistou os títulos da Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores, além do vice-campeonato intercontinental diante do PSG, da França, nos pênaltis. O treinador também levou a equipe às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.