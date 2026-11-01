Éder Militão teve a casa roubada durante o clássico contra o BarcelonaOscar Del Pozo / AFP
Éder Militão tem casa roubada e sofre prejuízo de R$ 2 milhões
Mansão do jogador brasileiro foi invadida no último dia 25, enquanto ele estava com o elenco do Real Madrid no jogo contra o Barcelona
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