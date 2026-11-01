Éder Militão teve a casa roubada durante o clássico contra o Barcelona - Oscar Del Pozo / AFP

Éder Militão teve a casa roubada durante o clássico contra o BarcelonaOscar Del Pozo / AFP

Publicado 01/11/2026 19:00

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid , passou por um susto no último dia 25. O jogador, de 28 anos, teve a casa invadida e roubada enquanto disputava o clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o defensor sofreu um prejuízo de 350 mil euros (R$ 2,1 milhões).

Foram levados relógios, joias e bolsas da casa do atleta do Real Madrid. Haviam parentes do jogador no primeiro andar da residência durante a invasão, mas os assaltantes agiram no segundo andar e nenhum dos presentes suspeitou do roubo. Não houve feridos. A polícia foi acionada e ainda apura o caso. Ninguém foi preso até o momento.

Éder Militão vive em uma mansão localizada no condomínio de luxo de La Moraleja, uma região nobre nos arredores de Madrid. Segundo a investigação inicial, pelo menos dois criminosos participaram da ação. Eles teriam invadido a casa por uma janela do terceiro andar e, em seguida, desceram para o segundo. O crime ocorreu entre 21h e 22h (horário local), enquanto o zagueiro estava na Catalunha.

Entre os itens roubados está um relógio Richard Mille, estimado em R$ 1 milhão. Os criminosos também levaram um relógio Rolex, avaliado em R$ 320 mil, além de três bolsas da Chanel, joias da Cartier, entre outros itens como anéis, pulseiras e braceletes.

Éder Militão não é o primeiro jogador do Real Madrid a sofrer com roubo em residência. Em 2024, o atacante Rodrygo também foi vítima dos criminosos. Na ocasião, a casa do jogador foi invadida e roubada por uma quadrilha especializada em roubos, enquanto ele disputava a final da Copa do Rei. O prejuízo foi de R$ 2,7 milhões.

Em julho deste ano, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, também entrou para a lista. A mansão do craque de 19 anos foi alvo de uma tentativa de invasão enquanto defendia a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. O sistema de monitoramento e a equipe de segurança privada do jogador flagraram a movimentação e acionaram o protocolo de emergência e a polícia catalã, e nada foi roubado.