Gabriel Magalhães cumprimenta Havertz, autor do gol do ArsenalDarren Staples / AFP
Depois de ser eliminado com time alternativo pelo Fleetwood, da quarta divisão, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira (27), o Arsenal começou o confronto deste domingo pressionando o Liverpool. E foi justamente em um momento de pressão, com linhas altas, que nasceu o lance do único gol da partida.
O goleiro brasileiro Alisson tocou na fogueira para Jacquet, que perdeu a bola diante da área do Liverpool. O Arsenal se organizou rapidamente e acionou Declan Rice, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e Kai Havertz, livre na segunda trave, empurrou para o gol aos 16 minutos do primeiro tempo.
O Liverpool procurava pressionar os visitantes, mas esbarrava na pontaria. Das oito finalizações na primeira etapa, nenhuma foi no alvo. A melhor chance do time casa aconteceu aos 39, quando Wirtz cobrou falta com potência. A bola passou pelo goleiro Raya e explodiu no travessão.
Na segunda etapa, o Liverpool insistiu em bombardear a área do Arsenal com cruzamentos, novamente sem muito sucesso. Além de neutralizar bem o ataque rival, os visitantes ameaçavam ampliar o placar. A chance mais perigosa de gol saiu dos pés de Tzolis, que bateu cruzado e obrigou Alisson a fazer grande defesa aos 28 minutos.
O Liverpool terminou o confronto com apenas uma finalização em direção ao gol de Raya, e voltou a amargar uma derrota para Arsenal diante de sua torcida após 14 anos. Naquela ocasião, o Arsenal fez 2 a 0, com gols de Podolski e Carzola, e tinha no meio-campo Mikel Arteta, que neste domingo comandou do banco de reservas o time na partida que decretou o fim do jejum.
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