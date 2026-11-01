Gabriel Magalhães cumprimenta Havertz, autor do gol do Arsenal - Darren Staples / AFP

Gabriel Magalhães cumprimenta Havertz, autor do gol do ArsenalDarren Staples / AFP

Publicado 01/11/2026 16:00

Em jogo intenso, o Arsenal venceu o Liverpool por 1 a 0, neste domingo (1º), em Anfield. O resultado significou o fim de um tabu de 14 anos, já que o último triunfo do time de Londres em Liverpool havia sido em 2012. Além disso, o gol de Kai Havertz no primeiro tempo levou os atuais donos do título do Campeonato Inglês à liderança na tabela , com 24 pontos, 3 a mais do que o Manchester City. O Liverpool, após duas vitórias seguidas, estacionou nos 15 pontos, na quinta posição.

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Depois de ser eliminado com time alternativo pelo Fleetwood, da quarta divisão, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira (27), o Arsenal começou o confronto deste domingo pressionando o Liverpool. E foi justamente em um momento de pressão, com linhas altas, que nasceu o lance do único gol da partida. Depois de ser eliminado com time alternativo pelo Fleetwood, da quarta divisão, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, na última terça-feira (27), o Arsenal começou o confronto deste domingo pressionando o Liverpool. E foi justamente em um momento de pressão, com linhas altas, que nasceu o lance do único gol da partida.

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O goleiro brasileiro Alisson tocou na fogueira para Jacquet, que perdeu a bola diante da área do Liverpool. O Arsenal se organizou rapidamente e acionou Declan Rice, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e Kai Havertz, livre na segunda trave, empurrou para o gol aos 16 minutos do primeiro tempo. O goleiro brasileiro Alisson tocou na fogueira para Jacquet, que perdeu a bola diante da área do Liverpool. O Arsenal se organizou rapidamente e acionou Declan Rice, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e Kai Havertz, livre na segunda trave, empurrou para o gol aos 16 minutos do primeiro tempo.

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O Liverpool procurava pressionar os visitantes, mas esbarrava na pontaria. Das oito finalizações na primeira etapa, nenhuma foi no alvo. A melhor chance do time casa aconteceu aos 39, quando Wirtz cobrou falta com potência. A bola passou pelo goleiro Raya e explodiu no travessão. O Liverpool procurava pressionar os visitantes, mas esbarrava na pontaria. Das oito finalizações na primeira etapa, nenhuma foi no alvo. A melhor chance do time casa aconteceu aos 39, quando Wirtz cobrou falta com potência. A bola passou pelo goleiro Raya e explodiu no travessão.

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Na segunda etapa, o Liverpool insistiu em bombardear a área do Arsenal com cruzamentos, novamente sem muito sucesso. Além de neutralizar bem o ataque rival, os visitantes ameaçavam ampliar o placar. A chance mais perigosa de gol saiu dos pés de Tzolis, que bateu cruzado e obrigou Alisson a fazer grande defesa aos 28 minutos. Na segunda etapa, o Liverpool insistiu em bombardear a área do Arsenal com cruzamentos, novamente sem muito sucesso. Além de neutralizar bem o ataque rival, os visitantes ameaçavam ampliar o placar. A chance mais perigosa de gol saiu dos pés de Tzolis, que bateu cruzado e obrigou Alisson a fazer grande defesa aos 28 minutos.