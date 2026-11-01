Vini Jr passa por um começo de temporada conturbado no Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Vini Jr passa por um começo de temporada conturbado no Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 01/11/2026 22:45 | Atualizado 01/11/2026 22:48

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“Ninguém no Real Madrid sentiu falta do brasileiro no Camp Nou (na semana passada, contra o Barcelona) e o mesmo se repetiu em Santander. Neste momento, Diomande parece intocável na equipe titular, e Mourinho terá de lidar com mais um problema quando Vini Jr voltar a ficar disponível em LaLiga”, escreveu o ‘Mundo Deportivo’.

“Ninguém no Real Madrid sentiu falta do brasileiro no Camp Nou (na semana passada, contra o Barcelona) e o mesmo se repetiu em Santander. Neste momento, Diomande parece intocável na equipe titular, e Mourinho terá de lidar com mais um problema quando Vini Jr voltar a ficar disponível em LaLiga”, escreveu o ‘Mundo Deportivo’.

“O ponta marfinense está aproveitando ao máximo a oportunidade dada por Mourinho em decorrência da suspensão de Vini Jr”, complementou o jornal.



O ‘Marca’ foi na mesma linha: “O terceiro gol foi mais um recado de Diomande de que Vini Jr, neste momento, não pode ser nada além de seu reserva, uma excelente opção de rotação”.

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Qual o motivo da suspensão de Vini Jr?



Vini Jr foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal , no dia 10 de outubro. Na ocasião, o atacante puxou o cabelo de Nathan Saliba e recebeu o cartão vermelho. Depois, ainda esbravejou antes de deixar o gramado. Assim, acabou suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol.

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Foco na Liga dos Campeões

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o AEK, quarta-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Allwyn Arena, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Vini Jr estará à disposição de José Mourinho no torneio continental, mas não tem presença garantida entre os titulares

“Não penso na situação individual de Vinicius. Não tenho um time titular definido. O time titular de hoje pode ser diferente daqui a algumas semanas. O futebol de hoje não é o de 20 anos atrás, é mais intenso, mais rápido, com uma exigência física muito maior. Essa coisa de saber de memória o time titular de uma equipe, como se fazia há muitos anos, é muito difícil atualmente”, declarou o comandante, em entrevista coletiva no último sábado (31).



“A situação de Vinicius agora é muito simples: ele não joga no Campeonato Espanhol, mas joga na Liga dos Campeões. E eu gosto dele, gosto muito. Quero que essa suspensão termine logo, porque gosto e preciso dele. Isso não significa que será titular, mas também não quer dizer que será um problema. É um grande jogador que teremos em um elenco muito bom”, completou.