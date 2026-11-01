“Ninguém no Real Madrid sentiu falta do brasileiro no Camp Nou (na semana passada, contra o Barcelona) e o mesmo se repetiu em Santander. Neste momento, Diomande parece intocável na equipe titular, e Mourinho terá de lidar com mais um problema quando Vini Jr voltar a ficar disponível em LaLiga”, escreveu o ‘Mundo Deportivo’.
“O ponta marfinense está aproveitando ao máximo a oportunidade dada por Mourinho em decorrência da suspensão de Vini Jr”, complementou o jornal.
O ‘Marca’ foi na mesma linha: “O terceiro gol foi mais um recado de Diomande de que Vini Jr, neste momento, não pode ser nada além de seu reserva, uma excelente opção de rotação”.
Vini Jr foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por causa da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no dia 10 de outubro. Na ocasião, o atacante puxou o cabelo de Nathan Saliba e recebeu o cartão vermelho. Depois, ainda esbravejou antes de deixar o gramado. Assim, acabou suspenso por quatro jogos no Campeonato Espanhol.
O próximo compromisso do Real Madrid será contra o AEK, quarta-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Allwyn Arena, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Vini Jr estará à disposição de José Mourinho no torneio continental, mas não tem presença garantida entre os titulares.
“Não penso na situação individual de Vinicius. Não tenho um time titular definido. O time titular de hoje pode ser diferente daqui a algumas semanas. O futebol de hoje não é o de 20 anos atrás, é mais intenso, mais rápido, com uma exigência física muito maior. Essa coisa de saber de memória o time titular de uma equipe, como se fazia há muitos anos, é muito difícil atualmente”, declarou o comandante, em entrevista coletiva no último sábado (31).
“A situação de Vinicius agora é muito simples: ele não joga no Campeonato Espanhol, mas joga na Liga dos Campeões. E eu gosto dele, gosto muito. Quero que essa suspensão termine logo, porque gosto e preciso dele. Isso não significa que será titular, mas também não quer dizer que será um problema. É um grande jogador que teremos em um elenco muito bom”, completou.
O atacante passa por um começo de temporada conturbado no clube merengue. Com atuações aquém do esperado, o brasileiro chegou a ser vaiado pela torcida, mas disse confiar na volta por cima. Até aqui, fez um gol e deu três assistências em 11 partidas.
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