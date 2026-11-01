Após 73 anos, a Itália tem um novo campeão mundial de Fórmula 1. O piloto Kimi Antonelli, da Mercedes, terminou em terceiro lugar no GP do México, neste domingo (1), mas conquistou o título e se tornou o mais jovem vencedor da história da categoria. O italiano, de 20 anos, superou o recorde do alemão Sebastian Vettel, que tinha 23 anos quando conquistou o seu primeiro troféu com a Red Bull, em 2010.
Kimi Antonelli conquistou o quarto título da Itália na Fórmula 1. O país não comemorava uma conquista desde 1953, quando Alberto Ascari conquistou o bicampeonato com a Ferrari (ele também foi o campeão de 1952). Antes dele, Giuseppe Farina foi o primeiro campeão mundial do país na categoria, quando levou a Alfa Romeo ao topo em 1950. Agora, foi a vez do piloto da Mercedes, 73 anos depois.
A vitória do GP do México ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, seguido pelo britânico Lewis Hamilton, da Ferrari. Ao lado de Kimi Antonelli, que ficou em terceiro, eles formaram o pódio com mais títulos da história da Fórmula 1, com 12. Hamilton, sozinho, é detentor de sete, seguido por Verstappen, com quatro, e agora Antonelli com um. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em 11º.
Antonelli largou em quarto e precisava apenas de um décimo lugar para acabar com as chances de Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, seu companheiro de Mercedes, caso nenhum dos dois fosse o vencedor da prova. Na corrida, Leclerc pulou para a liderança, após um esbarrão em Hamilton e levou cinco segundos de punição. Foi a primeira vez que Hamilton largou na pole com a Ferrari.
Verstappen também largou bem e ficou em segundo, ultrapassando o britânico após o choque com Leclerc. Russell caiu de segundo para sétimo e ainda deu uma cutucada em Hadjar, que foi para 20º lugar. O piloto britânico da Mercedes recebeu dez segundos de punição. Os carros da McLaren, por sua vez, tentavam recuperação. Norris estava em sexto à frente de Piastri, enquanto Bortoleto apareceu em 11º.
Com 25 voltas, não havia grande disputa pelas primeiras posições. A expectativa era saber como seria na troca de pneus. A Ferrari tinha pneus macios, assim como as Mercedes, enquanto a Red Bull optou por médios. Na 28ª volta, Leclerc e Verstappen trocaram pneus. O monegasco pagou os cinco segundos de punição e voltou logo atrás do holandês. Hamilton parou na volta seguinte e voltou em sexto.
A liderança ficou para Antonelli, à frente de Russell e Norris. Antonelli só foi parar na 44ª volta e retornou atrás de Verstappen, Leclerc e Hamilton. No mesmo instante Bottas bateu forte sua Cadillac, ocasionando a entrada do safety car. Bandeira vermelha e prova teve nova largada. Bortoleto estava em 12º.
Após mais de 40 minutos de paralisação, a segunda largada foi boa para Verstappen, que assumiu a liderança, antes de bater de leve em Hamilton. Leclerc travou os pneus e logo perdeu o terceiro lugar para Antonelli. Na volta 59, Lindblad, com a Racing Bulls, se envolveu em acidente com Piastri e bateu forte. Novo safety car e nova relargada. As posições seguiram sem alteração até o final das 71 voltas.
Os carros voltam à pista na semana que vem, quando será disputado o GP Brasil, em Interlagos. Existe a expectativa pela participação de Rafael Câmara com a Haas, que já tem acordo para 2027 e pode ser beneficiado do afastamento de Esteban Ocon.
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