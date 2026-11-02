Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / AFP
Bortoleto volta a pontuar e iguala melhor marca da Audi na Fórmula 1
Piloto brasileiro foi beneficiado pelas punições de Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly, e pulou de 11º para 8º
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