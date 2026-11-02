Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Minas Panagiotakis / AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / AFP

Publicado 02/11/2026 11:45 | Atualizado 02/11/2026 11:48

Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula 1 . O piloto brasileiro, que cruzou a linha de chegada no GP do México em 11º lugar, neste último domingo (1), foi beneficiado pelas punições de Oscar Piastri, da McLaren, e das duas Alpines de Franco Colapinto e Pierre Gasly, e terminou em oitavo. Com isso, ele igualou a melhor pontuação da Audi na Fórmula 1.

"É ótimo voltar a pontuar na F1. Foi uma prova que me deixa animado para Interlagos, onde vou correr em casa e em uma pista na qual nosso carro deve ter boa performance. No México, tivemos um ritmo muito positivo, as largadas foram boas, então é continuar progredindo. Fiquei contente, especialmente por causa do final de semana que a gente teve. Saímos bem no lucro", disse Bortoleto ao "ge".

Gabriel Bortoleto não pontuava desde julho, no GP da Bélgica, quando também terminou em oitavo lugar. O resultado no México, portanto, iguala o melhor resultado da Audi na Fórmula 1. A construtora alemã fez a sua estreia na principal categoria do automobilismo neste ano após a aquisição completa da Sauber. No ano passado, o piloto brasileiro levou a equipe suíça ao sexto lugar no GP da Hungria.

Após pontuar no GP do México, Gabriel Bortoleto ganhou confiança para o GP de São Paulo. Nascido em Osasco, o piloto paulista terá a segunda oportunidade de correr em casa pela Fórmula 1. No ano passado, sofreu um forte acidente após tentar ultrapassar Alexander Albon e abandonou a prova. A batida causou prejuízo no carro, ele não conseguiu participar da classificação e largou do pit lane.

Bortoleto terá companhia em 2027

Único brasileiro do grid nesta temporada, Gabriel Bortoleto terá uma companhia em 2027. O piloto Rafael Câmara já tem um acordo com a Haas e substituirá Esteban Ocon , que recentemente foi afastado da equipe norte-americana após uma discussão com o chefe. O jovem pernambucano será o primeiro nordestino a disputar uma corrida da Fórmula 1.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Rafael Câmara lidera a Fórmula 2 neste ano e pode confirmar o título em breve. O piloto, de 21 anos, faz parte da academia da Ferrari e defende a Prema na F2 — equipe que pertence a Ferrari. A Haas, embora seja norte-americana, tem parceria com a escuderia italiana e, por isso, é utilizada também para desenvolver jovens pilotos.

Rafael Câmara chegará na Fórmula 1 com a mesma moral de Gabriel Bortoleto, que também subiu depois de conquistar os títulos da Fórmula 2 e Fórmula 3 em anos consecutivos. Além deles, os outros pilotos que conseguiram a mesma façanha foram Charles Leclerc, da Ferrari, George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.