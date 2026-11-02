Yago Dora - Divulgação/WSL

Yago DoraDivulgação/WSL

Publicado 02/11/2026 12:30 | Atualizado 02/11/2026 12:32

A briga brasileira pelo título da temporada do Circuito Mundial de Surfe (WSL) ganhou um novo capítulo na etapa das Filipinas, disputada em Siargao, com o líder Yago Dora encarando Gabriel Medina em uma das semifinais e já colocando o país em nova final de etapa. Esta será a 10ª vez em 11 edições até então que o Brasil terá um representante na decisão.

Atual campeão mundial, Yago Dora começou a etapa na liderança, com 48.865 pontos, e já subiu para 54.950 com a ida à semifinal, assim como Medina. O tricampeão mundial também melhorou suas marcas, então de 43.210, passando de quarto para terceiro, com 49.295, superando Griffin Colapinto e também podendo ultrapassar Ítalo Ferreira — que caiu nas oitavas e ficou com 49.335 — caso siga à decisão.

O duelo brasileiro foi garantido na noite deste domingo (1), com a realização das quartas de final. Yago Dora passou pelo japonês Kanoa Igarashi com grande performance de 17,37 a 9,60 na terceira bateria. O brasileiro anotou uma impressionante manobra para somar 9,87 pontos logo em sua segunda tentativa. Igarashi não conseguiu boas ondas e sua nota maior foi um 4,93. Somado com o 4,67, seu desempenho não superaria nem a primeira marca do líder da temporada.

Na sequência, foi a vez de Medina, que vem de um vice em Peniche, e fez uma bateria mais equilibrada com o australiano George Pittar, ganhando de virada por 12,33 a 9,17. O oponente saiu na frente com 6,50, com o brasileiro encostado com 5,33. O mar ficou ruim e Pittar só conseguiu anotar mais um 2,67. Mais experiente, o brasileiro fez um 7,00 na última tentativa, restando 30 segundos para o fim da bateria, e carimbou a vaga na semifinal.

A próxima chamada nas Filipinas será nesta terça-feira (3) e quem avançar do embate verde e amarelo terá pela frente um surfista australiano, já que Jack Robinson, que eliminou Miguel Pupo nas oitavas (13,23 a 12,60), terá pela frente o compatriota Ethan Ewing, algoz de Filipe Toledo nas quartas (17,17 a 14,93). Ou seja, os brasileiros vão precisar entrar bem atentos.