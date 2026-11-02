Yago DoraDivulgação/WSL
Gabriel Medina e Yago Dora vão à semifinal da etapa das Filipinas
Brasileiros vão se enfrentar nesta terça-feira (3) valendo vaga na decisão em Siargao e terão pela frente um rival australiano
Gabriel Medina e Yago Dora vão à semifinal da etapa das Filipinas
Brasileiros vão se enfrentar nesta terça-feira (3) valendo vaga na decisão em Siargao e terão pela frente um rival australiano
Vasco segue vivo e confia em São Januário por final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, mas vê saldo positivo e acredita em virada dentro da própria casa
Bortoleto volta a pontuar e iguala melhor marca da Audi na Fórmula 1
Piloto brasileiro foi beneficiado pelas punições de Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly, e pulou de 11º para 8º
Cano e Ganso entram em reta final de contrato e têm futuro indefinido
Ídolos do Fluminense, jogadores possuem vínculo até o fim deste ano e ainda não receberam nenhuma sinalização sobre a renovação
Flamengo avalia vender jogadores em 2027 para cobrir déficit
Rubro-Negro terminará a temporada com prejuízo financeiro de R$ 40 milhões e precisará mudar o planejamento para o próximo ano
McGregor volta a lutar? Confiante, treinador fala sobre retorno: 'Eu não duvido'
John Kavanagh acredita que McGregor ainda tem condições de retomar a carreira após lesão no joelho, mas planos são para 2027; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.